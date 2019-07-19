Шефір: У “Кварталу” була ідея проведення телемосту з Ургантом 2015 року

Перший помічник Президента Володимира Зеленського Сергій Шефір вважає, що ідея проведення телемосту між Україною та Росією є чистим популізмом напередодні виборів.

Про це він сказав в інтерв'ю LB.ua.

«З огляду на форму, в якій це було піднесено, і час виборчої кампанії, то моє ставлення дуже негативне. Все це чистий популізм напередодні виборів. Та й такий телеміст - порушення законів, ми не маємо права дивитися цей російський канал», - зазначив Шефір.

Водночас він підтвердив інформацію про те, що у студії «Квартал 95» у 2015 році була ідея проведення подібного телемосту разом з російським актором і шоуменом Іваном Ургантом.

"Так, було діло. Така ідея творчих людей. Ми знали, що це спрацює на користь. Знати ми точно не могли, але було таке відчуття. Тоді якраз зірок закидали яйцями, Зеленського переслідували»- сказав він.

Як повідомляв Укрінформ, раніше російський журналіст Дмитро Кисельов анонсував телеміст під назвою "Треба поговорити" 12 липня за участі українського телеканалу NewsOne і російського "Россия 24".

Однак така ідея викликала обурення в Україні. Потім NewsOne повідомив про скасування "першого неполітичного телемосту між людьми з України та Росії". Але незважаючи на це 9 липня Нацрада з питань телебачення і радіомовлення призначила перевірку телеканалу NewsОne, на підставі якої буде можливо судитися про анулювання ліцензії.

15 липня генпродюсера NewsOne Василя Голованова допитали в СБУ в рамках розслідування справи про державну зраду у зв'язку з наміром телеканалу NewsOne провести телеміст з російським телеканалом "Россия 24".

16 липня прес-служба Нацради повідомила, що регулятор проведе позапланову виїзну перевірку телеканалу NewsОne в період з 22 по 23 липня. Пізніше, 18 липня, заступник голови Нацради Уляна Фещук заявила, що представники телеканалу відмовляються отримувати документи про проведення перевірки. Також в регуляторі повідомили про зміну дати перевірки - тепер вона має відбутися 24-25 липня.