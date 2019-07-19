Шефір сказав, з ким “Слуга народу” може піти в коаліцію

Перший помічник Президента Сергій Шефір не виключає, що в новій Верховній Раді можлива коаліція партії "Слуга народу" з політсилами Юлії Тимошенко "Батьківщина" і Святослава Вакарчука "Голос".

Про це він сказав в інтерв'ю виданню "Лівий берег" .

"З Порошенком - ні, з Тимошенко цілком можливо (створення коаліції - ред.). Якщо, звичайно, будуть нормальні вимоги", - зазначив Шефір.

Він додав, що проти коаліції на основі розподілу портфелів.

"Я проти коаліції на основі розподілу портфелів. Я за коаліцію, в результаті якої в уряд приходять технократи", - сказав Шефір.

Перший помічник Президента зазначив, що сподівається, що партія Святослава Вакарчука потрапить до парламенту. На питання, чи хочуть у партії Президента коаліції з "Голосом", Шефір відповів: "Ми завжди хотіли, і навіть це було видно із заяв Вови (Президента Володимира Зеленського - ред.) у передвиборній кампанії".