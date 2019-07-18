Президент не може все вирішити за півтора місяця — Шефір

За півтора місяця роботи на посаді глави держави неможливо розв'язати всі проблеми у країні.

Про це в інтерв'ю LB.ua, опублікованому 18 липня, заявив перший помічник Президента України Володимира Зеленського Сергій Шефір.

"Президент - не професія. Президентом стає людина з будь-якої сфери, а потім від нього раптом вимагають відповідей на всі питання. Не все знає президент ... Півтора місяці - не термін, за який можна все вирішити", - сказав Шефір.

Він підкреслив, що на сьогодні головним завданням для команди Президента є звільнення українських військовополонених моряків.

"Зараз перше завдання — повернути моряків. Якщо Путін віддасть нам військових, то це привід, щоб сісти і поговорити з ним (інтерв'ю записувалося до того, як суд у Москві продовжив українським морякам термін тримання під вартою, - ред.)", - зазначив Шефір.

Відповідаючи на запитання, чому Путін повинен погодитися на переговори по Донбасу, Шефір сказав: "У нас є впевненість, що ми доб'ємося цих переговорів, що він сяде з нами за стіл".

За його словами, команда Зеленського готується до переговорного процесу з РФ.

"Ми готуємося до переговорів (з Росією - ред.). Але для того, щоб вони правильно відбулися, їх треба ретельно підготувати ..." - заявив Шефір.

Фото: Макс Требухов/LB