Шефір вважає, що Росія хоче переговорів і завершення війни

Перший помічник Президента України Володимира Зеленського Сергій Шефір заявив, що Україні необхідний мир, і команда Президента шукає можливості для нормального переговорного процесу з Росією з метою припинення війни.

Про це він сказав в інтерв'ю LB.ua, опублікованому 18 липня.

"Ми хочемо вийти на нормальний переговорний процес з Росією. Для цього потрібно зробити перший крок. Повинен бути мир. Будь-яка війна закінчується переговорами. Але без втрати територій з нашого боку! Багато вже говорилося про припинення стрільби, відведення військ, але головне — потрібно почати говорити. Ми шукаємо можливість зараз вийти на розмову на рівних", - сказав Шефір.

На його думку, в РФ також прагнуть мирних переговорів і хочуть припинити військові дії проти України.

"Все колись починається з якоїсь мрії. Ми думаємо, що вони хочуть розмови й кінця війни. Не впевнений, що я геополітично розумію їх, але мені хочеться думати, що великого комфорту від всього, що відбувається, в них теж немає .. Я переконаний, що ми готові до переговорів. Вірю, докладемо всіх зусиль для того, щоб переконати його (Путіна - ред.), і на 70% впевнений в нашому успішному результаті", - сказав Шефір.

Фото: Макс Требухов/LB