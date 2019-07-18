Медведчук не потрібен команді Президента - Шефір

Перший помічник глави держави Сергій Шефір заявив, що глава політради партії "Опозиційна платформа - За життя" Віктор Медведчук не потрібен команді Президента Володимира Зеленського.

Про це Шефір розповів в інтерв'ю "Левому берегу".

"Ми вважаємо, що нам він зовсім не потрібен, і намагаємося відсторонитися від нього, дистанціюватися", - сказав він.

Шефір також додав, що він нічого не чув про те, що Медведчук якось намагався вийти на контакт з командою Президента.

Перший помічник глави держави повідомив, що в команді Зеленського бачать загрозу в тому, що Медведчук сконцентрував в своїх руках величезний медіаресурс.

"Є ідея розробити законопроект про те, що медіаресурс не має права купувати людина, яка має бізнес в Росії ... Або близька до власника людина. Я ж не правознавець, щоб правильно висловити цю думку, але ось обмежити це точно треба. Так, були б у нас кошти, ми б самі купили телеканал "Інтер"", - підкреслив він.

Помічник Зеленського зазначив, що вони ведуть роботу зі створення каналу, який був би сильним інформаційно.

"Чи то це буде інтернет-платформа, чи супутниковий канал. Ми програємо дуже сильно інформаційно та не тільки Росії, а й всередині країни", - пояснив Шефір.

Він додав, що в Україні всі канали належать тим чи іншим людям, які тримають їх, щоб захистити себе.