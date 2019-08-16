У партії "Слуга народу" пообіцяли зберегти Мінветеранів — Геращенко
Про це Facebook повідомила перший заступник голови Верховної Ради України Ірина Геращенко.
“На цій зустрічі ми чітко почули від партії влади обіцянку, що профільне міністерство з питань ветеранів буде збережене!”, - написала вона.
До цього Геращенко додала, що питання комітету ВР у справах ветеранів ще буде обговорюватися на підготовчій групі.
“За наполяганням ветеранських рухів відбулася їх зустріч з представниками депутатських груп. Тема - майбутнє комітету ветеранів. Ветеранські організації наполягають на його збереженні. Партія влади з цим поки що не погоджується, мотивуючи свою позицію розширенням повноважень комітету соцполітики. Ветеранські рухи справедливо зазначили, що питання ветеранів - це не лише соціальна сфера і пільги. Це має бути державна політика, яку мають спільно виробляти профільне міністерство і комітет. Ми відстоюємо таку саму позицію. ВР має чути ветеранів”, - пояснила Геращенко.
Згодом вона додала: “Навіть ОПЗЖ підтримали створення комітету у справах ветеранів і людей з інвалідністю. Проти були лише СН”.
Як повідомляв Укрінформ, 15 серпня підготовча депутатська група визначила перелік із 23-х профільних комітетів Верховної Ради та їх назв.
В оприлюдненому переліку відсутній комітет ВР у справах ветеранів.