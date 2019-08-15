Зінкевич назвала ліквідацію профільного комітету Ради неповагою до ветеранів

Ліквідація профільного комітету ВР у справах ветеранів є неприпустимою і демонструє неповагу до 370 тисяч ветеранів.

Про це після засідання підготовчої депутатської групи, заявила доброволець-медик, новообраний депутат від партії "Європейська Солідарність" Яна Зінкевич, на брифінгу, який транслював "Прямий".

"Ветерани – це не просто пільги, це про державну політику стосовно наших захисників. Ліквідація комітету є неприпустимою і демонструє неповагу до 370 тисяч ветеранів, до родин загиблих та поранених, які борються з проблемами після повернення. Ми повинні приділяти достатню увагу захисникам. Багато ще не повернулись з війни. Профільний комітет у законодавчому органі є світовою практикою і продемонстрував свою ефективність", – заявила вона.

Зінкевич наголосила, що переведення питання ветеранів у компетенцію комітету з соціальної політики призведе до нівелювання проблем захисників України.

"Досвід функціонування держслужби в Мінсоцполітики продемонстрував, що такий підхід неефективний. Інтереси ветеранів були недостатньо проявлені», – пояснила політик.

Як повідомляв Укрінформ, перший заступник голови Верховної Ради України Ірина Геращенко раніше заявила, що на зустрічі ветеранських організацій і депутатських груп представники партії “Слуга народу” дали чітку обіцянку, що міністерство з питань ветеранів буде збережене.

Також вона додала, що питання комітету ВР у справах ветеранів ще буде обговорюватися на підготовчій групі. Водночас Геращенко повідомила, що проти створення комітету у справах ветеранів і людей з інвалідністю були лише представники партії “Слуга народу”, навіть представники “Опозиційного блоку — За життя” підтримали.

15 серпня підготовча депутатська група визначила перелік із 23-х профільних комітетів Верховної Ради та їх назв. В оприлюдненому переліку відсутній комітет ВР у справах ветеранів.