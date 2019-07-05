Зінкевич про побиття активістів "ЄС": Для мене ворог - Росія, а не українці

Медик-доброволець, командир медичного батальйону "Госпітальєри" Яна Зінкевич переконана, що проукраїнські сили мають дотримуватися спільного напрямку заради захисту України.

Про це вона написала на своїй сторінці у Facebook, коментуючи побиття активістів "Європейської солідарності" під час акції протесту під Конституційним судом.

"Сьогодні "Європейська солідарність" вийшла на протест під Конституційним судом, щоб захистити декомунізацію та люстрацію. Сьогодні ж були вчинені провокація та напад силами Національного корпусу. Були порвані партійні прапори, та постраждали наші активісти і партійники. Нападаючи на проукраїнські сили, користь для кого роблять нападники? Кожного разу, коли українці б’ються поміж собою, - ворог радіє і потирає спітнілі руки. Кожен чоловік, який підняв руку на фізично слабшого за себе, тим самим опускає себе. Дінара Габібуллаєва - я з тобою!" - зазначила Зінкевич.

Вона наголосила, що проукраїнські сили повинні дотримуватися спільного напрямку заради захисту України.

"Ворогуючи між собою, ми ризикуємо втратити все, чого досягли за 5 років. Наступного разу я також буду біля Конституційного суду – спробуйте побити й мене. Для мене ворог - Росія, а не українці. А для вас? Слава Україні!" - зазначила вона.

Раніше перший заступник Голови Верховної Ради Ірина Геращенко заявила про побиття активістів молодіжної організації політичної партії "Європейська солідарність" під час акції протесту біля Конституційного суду в четвер, 4 липня.

За її словами, активістів молодіжного крила "Європейської солідарності" було побито внаслідок штовханини, зокрема на голову молодіжної організації партії Дінару Габібуллаєву напали чоловіки, які назвалися Нацдружинами та Нацкорпусом.

4 липня у Києві під будівлею Конституційного суду України проходила акція протесту проти скасування закону про очищення влади. Участь в акції під назвою "Конституційний суд, руки геть від люстрації" взяли кількасот осіб. Також під будівлею суду з аналогічною вимогою відбулося ще кілька акцій, зокрема, під прапорами політичних партій "Європейська солідарність" та "Свобода".

Під будівлю КС приходили також Святослав Вакарчук, Ірина Луценко, Володимир В'ятрович та інші політики й громадські діячі. На місці працювала поліція.

Зрештою Конституційний суд України відклав розгляд закону "Про очищення влади" на наступне засідання.

Закон "Про очищення влади" набув чинності у жовтні 2014 року. Документ, зокрема, передбачає обмеження права для чиновників режиму експрезидента Віктора Януковича обіймати посади в органах державної влади упродовж 10 років.

Згодом до КСУ надійшло два подання від Верховного суду України та одне подання від 47 народних депутатів щодо конституційності деяких положень закону про очищення влади. Суд об'єднав три подання в одне провадження.

Як відомо, медик-доброволець, командир медичного батальйону "Госпітальєри" Яна Зінкевич увійшла до першої десятки виборчого списку партії "Європейська солідарність".