Геращенко заявляє про побиття активістів "Європейської солідарності" біля КСУ

Перший заступник Голови Верховної Ради Ірина Геращенко заявила про побиття активістів молодіжної організації політичної партії «Європейська солідарність» під час акції протесту біля Конституційного суду в четвер.

Про це політик сказала журналістам в кулуарах парламенту, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Поблизу Конституційного суду трапилася провокація, відбулися сутички, коли активістів – «молодіжку» «Європейської солідарності» - було побито внаслідок штовханини. Зараз голова нашої молодіжної організації пані Дінара (Габібуллаєва - ред.) знімає побої в лікарні, тому що напали на неї чоловіки, які чомусь називаються нацдружинами та Нацкорпусом... Ми надсилаємо звернення офіційне до Міністерства внутрішніх справ, в Нацполіцію з вимогою забезпечити порядок проведення виборчого протесту», - сказала Геращенко.

Як повідомляв Укрінформ, 4 липня у Києві під будівлею Конституційного суду України проходить акція протесту проти скасування закону про очищення влади. Участь в акції під назвою "Конституційний суд, руки геть від люстрації" беруть кількасот осіб. Вони зазначають, що за наявною у них інформацією, судді КСУ збираються скасувати закон "Про очищення влади".

Також під будівлею суду з аналогічною вимогою проходять ще кілька акцій, зокрема, під прапорами політичних партій "Європейська солідарність", "Свобода" тощо. Проте активісти закликають політичні сили уникати політизації акції, сховати прапори і об'єднатися.

Під будівлю КС прийшли також Святослав Вакарчук, Ірина Луценко, Володимир В'ятрович та інші політики й громадські діячі. На місці працює поліція.

Закон "Про очищення влади" набув чинності у жовтні 2014 року. Документ, зокрема, передбачає обмеження права для чиновників режиму експрезидента Віктора Януковича обіймати посади в органах державної влади упродовж 10 років.

Згодом до КСУ надійшло два подання від Верховного суду України та одне подання від 47 народних депутатів щодо конституційності деяких положень закону про очищення влади. Суд об'єднав три подання в одне провадження.