КСУ не винесе сьогодні остаточного рішення щодо люстрації - Сюмар

"Ми зустрілися з головою Конституційного суду Наталею Шапталою. Донесли настрої, які є сьогодні у людей щодо можливого скасування декомунізації і люстрації. Ключове - розгляд цих питань буде по обіді, і, як нас запевнили, проміжним, без остаточного рішення. Оскільки частина суддів відсутня", - зазначила вона.

На переконання Сюмар, кожен такий проміжний розгляд потребує активної позиції громадськості. Адже, наголосила вона, люстрацію хочуть скасувати до формування нового уряду, "аби посадити туди люстрованих чиновників часів Януковича-Азарова". "Це повернення Москви прямо на вулицю Грушевського. І це те, чого ми допустити не можемо", - підкреслила депутат.

Як повідомляв Укрінформ, у Києві під будівлею Конституційного суду України проходить акція протесту проти скасування закону про очищення влади. Активісти мають намір протестувати до завершення розгляду судом даного питання.

Велика палата КСУ розглядає у четвер, 4 липня, низку питань, зокрема, і продовження розгляду конституційних подань щодо статей закону "Про очищення влади“ та "Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки".

Як повідомлялося, закон "Про очищення влади" набув чинності у жовтні 2014 року. Документ, зокрема, передбачає обмеження права для чиновників режиму експрезидента Януковича обіймати посади в органах державної влади впродовж 10 років.

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Згодом до КСУ надійшло два подання від Верховного суду України та одне подання від 47 народних депутатів щодо конституційності деяких положень закону про очищення влади. Суд об'єднав три подання в одне провадження.

Закон "Про засудження комуністичного та націонал соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки" ухвалений у квітні 2015 року.