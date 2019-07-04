Під Конституційним судом мітингують проти скасування закону про люстрацію

У Києві під будівлею Конституційного суду України проходить акція протесту проти скасування закону про очищення влади.

Участь в акції під назвою "Конституційний суд, руки геть від люстрації" беруть кількасот осіб, повідомляє кореспондент Укрінформу.

Вони зазначають, що за наявною у них інформацією, судді КС збираються скасувати закон "Про очищення влади".

"Ми збираємося тут, бо люстрація була і залишається єдиним бар'єром для повернення на посади осіб режиму Януковича", - наголосила голова ради ГО "Громадський люстраційний комітет" у 2015-2018 років Олександра Дрік.

Акція протесту під КСУ / Фото: Геннадій Мінченко. Укрінформ

Вона підкреслила, що питання розгляду закону про люстрацію четверте у сьогоднішньому порядку денному, але активісти прийшли раніше, щоб показати, що вони тут.

Як заявила Дрік, активісти будуть під будівлею суду до ухвалення рішення КС.

Також під будівлею суду з аналогічною вимогою проходять ще кілька акцій, зокрема, під прапорами політичних партій "Європейська солідарність", "Свобода" тощо.

Проте активісти закликають політичні сили уникати політизації акції, сховати прапори і об'єднатися.

Під будівлю КС прийшов також Святослав Вакарчук, Ірина Луценко, Володимир В'ятрович та інші політики й громадські діячі.

Ситуація наразі спокійна, на місці працює поліція.

Як повідомлялося, закон "Про очищення влади" набув чинності у жовтні 2014 року. Документ, зокрема, передбачає обмеження права для чиновників режиму експрезидента Віктора Януковича обіймати посади в органах державної влади впродовж 10 років.

Згодом до КСУ надійшло два подання від Верховного суду України та одне подання від 47 народних депутатів щодо конституційності деяких положень закону про очищення влади. Суд об'єднав три подання в одне провадження.