Яна Зінкевич розповіла про позиції в ООС, де працюють "Госпітальєри"

Якщо усунути добровольчі підрозділи медичної евакуації, на багатьох ділянках передової не буде нікого взагалі, мало хто хоче там працювати.

Про це сказала український доброволець-медик, командир медичного батальйону "Госпітальєри" Яна Зінкевич в інтерв'ю "Новинарні".

Зокрема, у відповідь на запитання, чи присутні "Госпітальєри" в зоні ООС, в якій кількості та чим вони займаються, Зінкевич відповіла: "Не просто присутні. У нас зараз, навпаки, збільшилася кількість позицій ще на дві. І це дві такі серйозні позиції. Одна з них – там, де нещодавно загинув медичний екіпаж (1 липня внаслідок обстрілу з ПТРК санітарного автомобіля Hummer під Водяним на Донеччині загинули медик Ірина Шевченко та водій Сергій Майборода із 36-ї бригади морської піхоти ВМС ЗСУ – ред.), ми зайняли їхнє місце. Раніше вони були нашими сусідами. Чесно кажучи, якщо говорити про якісь зміни у системі медевакуації ЗСУ, які були б помітні, то за цей рік я ніякої різниці не помітила. У нас фактично всі ті самі позиції залишилися, додалися ще нові. Можливо, якісні зміни (системи медевакуації ЗСУ) відбулися на інших точках фронту, у секторі Луганська. Тому що ми зараз працюємо повністю по Донецькій області, нормальну таку ділянку фронту прикриваємо".

Зінкевич розповіла, що у "Госпітальєрів" зараз - п’ять позицій, п’ять машин. Кожна точка – це одна машина. У машині по дві-три людини.

"Наприклад, якщо це ділянка Авдіївки, то там у нас іде реанімаційна "швидка", тому що це можуть бути дальні дистанції (евакуації) – якщо відправлять із важким до Покровська. Плюс до цього, там особлива ділянка роботи. Ще на одній позиції є "швидка", на решті – пікапи. Пікапи в нас переобладнані, обварені спеціальною рамою. Бо коли дуже швидко їдеш – а в більшості так і виходить під обстрілом, то зачіпляєш кущі, дерева. Одну машину нам купили минулого року, одна з 2014-го, ще одна – 2015-го. "Швидкій" років три з половиною. Це все волонтерські машини", - зазначила медик-доброволець.

На запитання, чи беруть участь "Госпітальєри" в проєкті переведення всієї системи медичної евакуації на фронті на єдині стандарти під егідою Збройних сил України, який координує Ілля Лисенко "Хоттабич", Зінкевич зазначила: "У принципі, зараз ніяких стосунків, ні хороших, ні поганих. Раніше періодично зідзвонювалися. Я казала: "Якщо вийде, то буде супер, ми будемо тебе підтримувати". Але якось це трохи заглохло. Десь приблизно рік тому ми з ним, може, говорили".

"Розумієте, в чому справа. Якщо усунути нас (добровольчі підрозділи медевакуації – ред.), на багатьох ділянках передової не буде нікого взагалі. Мало хто хоче там працювати. А для нас це принципова позиція: працюємо лише на передовій. У нас люди ризиковані", - додала вона.

На прохання розповісти про сам механізм роботи "Госпітальєрів", Зінкевич сказала: "Все просто – ми вивозимо з "нуля". Тобто коли на "нулі" є поранений – там є наш черговий, він надає першу домедичну допомогу. Ми доїжджаємо до нього пікапом, скільки можемо. Потім пробігаємо ще полем, окопом. Витягуємо, виносимо, вантажимо в пікап і довозимо до блокпоста. А вже там, на блокпосту, чергує військова "швидка", яка везе до шпиталю".

Яні Зінкевич 24 роки. За період активної фази АТО, починаючи з 2014 року, особисто витягла та врятувала більше двох сотень поранених українських солдатів з передової. Створила та нині й досі керує медичним батальйоном "Госпітальєри", що з часу створення врятував понад 2500 поранених українських воїнів та цивільних осіб з передової. Після страшної ДТП та перенесених операцій і реабілітації пересувається в інвалідному візку. Сама виховує доньку.