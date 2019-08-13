НСЖУ обурена підвищенням тарифів на доставку преси Укрпоштою

НСЖУ обурена тим, що “Укрпошта” знову піднімає тарифи на доставку преси в середньому на 15%, і очікує від нового уряду захисту та програми сприяння розвитку українських ЗМІ.

Про це повідомив у Facebook голова НСЖУ Сергій Томіленко, коментуючи оприлюднений на сайті Мінінфраструктури проєкт наказу про нові тарифи на приймання і доставку друкованої преси з 1 січня 2020 року.

“З видавцями не ведеться діалог про поліпшення якості поштової доставки преси, не дискутуються гігантські масштаби падіння передплатних тиражів (реальна картина маскується дешевими фейковими газетами-листочками за 20 копійок), а нас просто ставлять перед фактом підвищення тарифів”, - написав Томіленко.

Він також заявив, що “це свідомі кроки, спрямовані проти національних і регіональних газет”, на що Національна спілка журналістів України неодноразово вказувала у своїх зверненнях до влади.

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Голова НСЖУ зазначив, що питання тарифів на друковану продукцію стосується в тому числі чинного міністра інфраструктури Володимира Омеляна і керівника “Укрпошти” Ігоря Смілянського.

“А від нового уряду чекаємо на втілення нормальної програми сприяння розвитку українських ЗМІ (зокрема, преси) та реального захисту інформаційного простору”, - підкреслив Томіленко.