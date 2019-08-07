НСЖУ просить АТБ не припиняти продаж преси

Рішення компанії ATБ припинити реалізацію преси у своїй мережі продуктових магазинів призведе до падіння тиражів, а також обмежить права споживачів.

На цьому наголошується в заяві Національної спілки журналістів України, оприлюдненій на її офіційному сайті.

“Це ще один серйозний удар по вітчизняних ЗМІ на тлі скорочення традиційних систем розповсюдження преси. Мережа АТБ має понад тисячу супермаркетів по всій Україні, і продаж в цих магазинах української періодики не лише збагачує асортимент товарів, задовольняє попит покупців, а й виконує соціальну роль донесення інформації до громадян”, - ідеться в заяві.

У НСЖУ зазначають, що таким чином національна мережа АТБ опосередковано виконує і функцію своєрідної платформи інформаційного простору України, за що видавці і журналісти висловлюють вдячність менеджменту компанії.

“Припинення продажу преси в мережі АТБ звузить коло читачів, а отже, призведе до падіння тиражів друкованих ЗМІ, скорочення робочих місць у видавництвах та друкарнях. Такий крок також обмежить права споживачів. Адже людям потрібні не тільки продукти харчування, а й нематеріальна духовна пожива. Очевидно, треба говорити і про інформаційну безпеку держави. Адже без українських ЗМІ вона стає більш вразливою для зовнішньої пропаганди”, - підкреслюють в НСЖУ.

Автори заяви закликають керівництво АТБ переглянути рішення щодо припинення продажу преси, що підтвердить і навіть посилить позитивний імідж національної мережі як соціально відповідального бізнесу, а також керівництву держави виробити державну інформаційну політику та на практиці здійснювати державну підтримку ЗМІ, як це відбувається в країнах Європейського Союзу.

“НСЖУ веде постійні баталії з Укрпоштою щодо тарифів на передплату та доставку преси, які з року в рік зростають. А тиражі відповідно падають. Попередні звернення НСЖУ з цього приводу до Президента, Прем‘єр-міністра, комітету Верховної Ради з питань свободи слова не досягли бажаного результату. Державної інформаційної політики як не було, так і немає”, - наголосили у Спілці журналістів України.