НСЖУ заявляє, що Укрпошта приховує проблему “одноцентових” газет

У Національній спілці журналістів України заявляють, що Укрпошта приховує катастрофічний рівень падіння передплатних тиражів газет.

Про це повідомляється на сайті НСЖУ.

“Майже 40 відсотків передплатних тиражів всеукраїнських газет формують тиражі шести щомісячних видань, які мають надзвичайно дешеву ціну - від 17 до 66 копійок на місяць... Натомість загальнополітичні (новинні) видання суттєво скорочують тиражі через неспроможність передплатників сплачувати високу реальну вартість газет та через неякісну поштову доставку”, - наголосили у Спілці журналістів, коментуючи підсумки передплати АТ «Укрпошта» на друге півріччя 2019 року.

Як зазначали в НСЖУ, лідером за поштовими тиражами є заснована у листопаді минулого року газета «Передплата». При вартості у 17 копійок на місяць наклад невідомої досі газети на друге півріччя 2019 року становить понад 525 тисяч примірників, що на 70% більше, ніж пів року тому.

Наступними виданнями за тиражами, крім газети «Передплата», є газета «Капля. Казки-розмальовки» - тираж понад 471 тисяча примірників при щомісячній вартості 27 копійок, видання «1С: Фраhчайзи Аhгстрем» - тираж близько 300 тисяч (вартість передплати на місяць – 20 копійок), партійне видання «Самопоміч» з накладом 180 тисяч (має «найдорожчу» серед лідерів передплати вартість – 66 копійок на місяць), харківська газета «Календарь» - тираж 140 тисяч (25 копійок) та видання «Капля Досуга» - тираж понад 120 тисяч (28 копійок), повідомили в НСЖУ.

Відповідно, як зазначили у Спілці, загальний щомісячний одноразовий тираж видань, які є лідерами з всеукраїнської поштової передплати, становить понад 1 мільйон 730 тисяч примірників.

В Укрпошті раніше оприлюднили підсумки передплатної кампанії на друге півріччя 2019 року, згідно з якими передплатний тираж газет і журналів загальнодержавної сфери розповсюдження становить 4 млн 570 тис. примірників, або 101% до рівня тиражів на 1 січня 2019 року.

“Кожні пів року керівництво «Укрпошти» намагається запевнити, що скорочення передплатних тиражів в Україні є незначним, і загалом відповідає загальносвітовій тенденції скорочення друкованої преси. Але в яких ще країнах поштову статистику роблять «одноцентові» газети? Замість діалогу щодо варіантів допомоги реальним газетам, щодо втримання поштової мережі та перегляду підходів до тарифної політики, керівництво Укрпошти заспокоює галузь і владу звітами про «101% відновлення тиражів». Але нам потрібне відновлення не цих «газет» на один листок, а повноцінних класичних новинних всеукраїнських та місцевих видань”, - заявив голова НСЖУ Сергій Томіленко.

У Національній спілці журналістів України наполягають на реалізації державної політики підтримки друкованих ЗМІ в Україні як важливої складової захисту інформаційного простору. При цьому звертають увагу, що у багатьох країнах Європи є цілеспрямовані програми державної підтримки суспільно-політичних видань.

Але, за словами Томіленка, починати варто однозначно з аудиту діяльності АТ «Укрпошта». “Саме агресивне скорочення поштових відділень, непартнерське ставлення до видавців, свідомий зрив розрахунків з редакціями, непрозорі тарифи – призводять до різкого скорочення тиражів газет. Набагато більшого, ніж ми спостерігаємо в інших країнах і пов’язаного насамперед із розвитком цифрових медіа”, - наголосив голова НСЖУ.