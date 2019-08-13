У НАБУ розповіли, скільки передали до суду справ на служителів Феміди

Значну частку посадовців, викритих Національним антикорупційним бюро та Спеціалізованою антикорупційною прокуратурою, становлять судді.

Про це у Facebook повідомляє НАБУ.

«Так, з близько 200 скерованих до суду справ, майже кожна четверта стосується дій суддів», - ідеться в повідомленні.

Зазначається, що станом на 30 червня 2019 року детективи скерували до суду справи стосовно 38 суддів та повідомили про підозру ще шістьом служителям Феміди.

НАБУ також нагадує, що рік тому до суду було скеровано чотири справи стосовно суддів, три з них – за фактом отримання неправомірної вигоди. І за рік у жодній із цих справ не винесено рішення.

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У відомстві називають кілька причин, що призвели до такої ситуації:

відпустки, хвороби, зайнятість колегії суддів (адже для розгляду справ необхідна колегія з трьох судів з досвідом роботи від 5 років);

неявка сторін;

розгляд великої кількості клопотань.

«Сподіваємося, що у вересні – коли розпочне роботу Антикорупційний суд – у кожній зі скерованих НАБУ і САП до судових інстанцій справ буде поставлено крапку», – зазначають в антикорупційному бюро.