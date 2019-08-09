За пів року НАБУ підготувало 69 підозр

Упродовж останніх пів року детективи Національного антикорупційного бюро підготували 69 підозр фігурантам кримінальних справ.

Відповідна інформація оприлюднена у звіті відомства, який презентував під час пресконференції в Укрінформі директор НАБУ Артем Ситник.

Зокрема, у звіті йдеться, що з 1 січня по 30 червня було повідомлено про підозру 69 осіб.

За цей час детективи відомства порушили 533 провадження, а до суду направили 32 кримінальні справи. У свою чергу суди винесли за останні 6 місяців 3 обвинувальні вироки у справах НАБУ.

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У відомстві зазначають, що їм вдалося відшкодувати збитки у розмірі 107,81 млн грн у провадженнях, розслідування в яких триває. І 7,36 млн грн — у справах, які вже направлені до суду.

Крім того, за цей час було визнано недійсними угоди на 906 млн грн, прозвітували у бюро.