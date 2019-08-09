За пів року НАБУ підготувало 69 підозр

За пів року НАБУ підготувало 69 підозр

Звіт
Укрінформ
Упродовж останніх пів року детективи Національного антикорупційного бюро підготували 69 підозр фігурантам кримінальних справ.

Відповідна інформація оприлюднена у звіті відомства, який презентував під час пресконференції в Укрінформі директор НАБУ Артем Ситник.

Зокрема, у звіті йдеться, що з 1 січня по 30 червня було повідомлено про підозру 69 осіб.

За цей час детективи відомства порушили 533 провадження, а до суду направили 32 кримінальні справи. У свою чергу суди винесли за останні 6 місяців 3 обвинувальні вироки у справах НАБУ.

Читайте також: НАБУ просить Генпрокуратуру передати їм справи суддів ОАСК

У відомстві зазначають, що їм вдалося відшкодувати збитки у розмірі 107,81 млн грн у провадженнях, розслідування в яких триває. І 7,36 млн грн — у справах, які вже направлені до суду.

Крім того, за цей час було визнано недійсними угоди на 906 млн грн, прозвітували у бюро.

більше новин
Розширений пошукПриховати розширений пошук
За період:
-