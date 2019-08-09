НАБУ просить Генпрокуратуру передати їм справи суддів ОАСК

Національне антикорупційне бюро України просить Генеральну прокуратуру передати їм розслідування справи щодо суддів Окружного адміністративного суду Києва.

Про це сказав у п'ятницю на брифінгу в Укрінформі директор НАБУ Артем Ситник, повідомляє кореспондент агентства.

"Керівник підрозділу НАБУ скерував до Генпрокуратури відповідний лист (про справу суддів ОАСК - ред.). Я намагався зв'язатися з Луценком, але він чомусь трубку не брав... Тому звертаюсь до колег з ГПУ: ми готові забрати цю справу до себе і продовжити відпрацьовувати все те, що було нами напрацьовано", - сказав Ситник.

При цьому він не відповів на питання, чи фігурує в записах по цій справі глава Офісу Президента України Андрій Богдан. За словами Ситника, слідство оприлюднило лише той обсяг запису, який не шкодив розслідуванню.

Як повідомляв Укрінформ, 26 липня детективи НАБУ спільно зі слідчими Управління спеціальних розслідувань ГПУ провели обшуки у приміщеннях Окружного адмінсуду Києва та Суворовського райсуду Одеси в межах розслідування можливого вчинення кримінальних правопорушень головою та окремими суддями ОАСК.

Слідство вважає, що голова та деякі судді ОАСК організували ухвалення завідомо неправосудних судових рішень та втрутились у діяльність судових органів з метою створення штучних перешкод у роботі Вищої кваліфікаційної комісії суддів України задля уникнення обов’язкового кваліфікаційного оцінювання. Як докази були опубліковані фрагменти прослуховування голови ОАСК Павла Вовка, де той нібито дає вказівки адвокатам і суддям "розв'язувати питання" з ВККС.

2 серпня судді Окружного адмінсуду Києва Євген Аблов, Ігор Погрібніченко і його голова Павло Вовк, а також суддя Суворовського райсуду Одеси Іван Шепітко прийшли на допит до Першого слідчого відділу Управління спецрозслідувань Генпрокуратури, де їм вручили повідомлення про підозру.

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Генеральний прокурор Юрій Луценко заявив, що ГПУ до п'ятниці, 9 серпня, направить до Вищої ради правосуддя клопотання на отримання дозволу на притягнення до кримінальної відповідальності суддів Окружного адмінсуду Києва у справі стосовно тиску на членів Вищої кваліфікаційної комісії суддів.