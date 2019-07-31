Russia Today не запросять на Global News Forum-2020 - гендиректор UATV

«По-перше, запрошення RT не планується. По-друге, вони навряд чи зможуть потрапити на територію України, бо майже всі їхні співробітники їздили в окупований Крим незаконним шляхом, тому наша СБУ їх не пропустить», - пояснила Березовська.

Питання щодо можливої участі RT у Форумі виникло після того, як 30 липня на міжнародному Global News Forum у Стамбулі представниця російського телеканалу Russia Today, який неодноразово звинувачували у розповсюдженні фейкових новин, взяла участь як експерт у панелі на тему «Роль суспільних медійних організацій у просторі фейкових новин».

На питання Укрінформу до організаторів Форуму щодо запрошення російського телеканалу Russia Today для участі в цій панелі, агентству повідомили, що телеканал не отримував запрошення, а сам виявив ініціативу. Організаторами для балансу думок, з огляду на відому позицію RT, були запрошені інші учасники панелі - представники ABC (Австралія) та KBS (Корея). Модератором став відомий журналіст-міжнародник, один із керівників сингапурського телеканалу CNA Девід Боттомлі.

«Слухаючи питання модератора, було видно, що він провокував RT на більш-менш відверті відповіді. Ми розуміємо, що журналістська або ж світова спільнота хочуть, щоб вони (представники RT - ред.) хоч щось сказали правдиво, і дають їм шанс. Але є інформаційна політика Росії, і найближчим часом їй правда непотрібна», - оцінила ситуацію Березовська. У виступі представниці RT основні звинувачення стосувалися країн Заходу, зокрема США та членів ЄС. Наступний Global News Forum відбудеться 13-15 липня 2020 року в Києві.

Global News Forum проходить у Стамбулі 29-31 липня, його тема - «Довіра та правда в журналістиці». На цьому заході керівники новинних ЗМІ з усього світу (насамперед з Азії та Тихоокеанського регіону) обговорюють виклики, які постають в умовах сучасного цифрового інформаційного простору.

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У програмі форуму - презентації та панельні обговорення на теми: «Роль суспільних медіа у просторі фейкових новин», «50 шляхів покращення: побудова довіри аудиторії в перехідний період», «Сила та небезпека в глобальній журналістиці – що змінилося для журналістів після смерті Хашоггі», «Інноваційний підхід до журналістики та гуманізму», «Чому висвітлення гуманітарних криз, конфліктів та природних катастроф є етнічним питанням» тощо. У програмі заходу також презентація запрошеного мовника - українського телеканалу UATV, який виступатиме співорганізатором форуму наступного року.