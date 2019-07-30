Україна прийматиме потужний міжнародний медіафорум

Улітку наступного року Україна прийматиме Global News Forum, у якому беруть участь провідні мовники з більш ніж 100 країн світу.

Цьогоріч форум проходить у Стамбулі, його організатором виступила Азійсько-Тихоокеанська спілка мовників (ABU), співорганізатором - Турецька телерадіокорпорація (TRT), повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Наступний форум ми плануємо провести в Україні. Наразі вирішуємо щодо вибору міста: Київ чи Львів. Ми ретельно обираємо теми, спікерів, учасників, гостей, тому загалом підготовка до форуму - це тривалий процес, який займає близько півроку», - розповіла Укрінформу Венді Еверетт, директор ABU та організатор заходу в Стамбулі.

Global News Forum у Стамбулі / Фото Ольга Будник, Укрінформ

Нашу країну на цьогорічному форумі представляють генеральний директор українського телеканалу іномовлення UATV Людмила Березовська та шеф-редактор Тетяна Овдієнко.

«ABU - потужна організація, членство в якій мають NHK (Японія), CCTV (Китай), TRT (Туреччина), ABC (Австралія) та інші. Global News Forum - це новинний форум, на який приїздять керівники телекомпаній і шеф-редактори інформаційних редакцій. Тобто фахівці, які впливають на інформаційну політику по всьому світу. Це одна з найважливіших подій для телеканалів, і UATV отримав право на її проведення наступного року в Україні», - розповіла Людмила Березовська.

За оцінкою гендиректора UATV, досвід участі в попередніх двох форумах дає можливість врахувати як переваги, так і недоліки, та успішно провести захід в Україні - його намічено на 13-15 липня.

Global News Forum проходить у Стамбулі 29-31 липня, його тема - «Довіра та правда в журналістиці». На цьому заході керівники новинних ЗМІ з усього світу (насамперед з Азії та Тихоокеанського регіону) обговорюють виклики, які постають в умовах сучасного цифрового інформаційного простору.

У програмі форуму - презентації та панельні обговорення на теми: «Роль суспільних медіа у просторі фейкових новин», «50 шляхів покращення: побудова довіри аудиторії в перехідний період», «Сила та небезпека в глобальній журналістиці – що змінилося для журналістів після смерті Хашоггі», «Інноваційний підхід до журналістики та гуманізму», «Чому висвітлення гуманітарних криз, конфліктів та природних катастроф є етнічним питанням» тощо. У програмі заходу також презентація запрошеного мовника - українського телеканалу UATV, який виступатиме співорганізатором форуму наступного року.