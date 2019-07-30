Команда Зеленського планує розкрити, кому насправді належать ЗМІ

Команда Президента України і "Слуги народу" готує пакет законопроєктів про демонополізацію медіаринку, а також планує заміну членів Нацради з питань телебачення і радіомовлення.

Про це в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна" розповів заступник голови Офісу Президента Кирило Тимошенко.

"Ми зараз готуємо пакет законопроєкт щодо демонополізації медіаринку. Наші хлопці опрацьовують певні кроки, які можна буде використовувати і в своїх інтересах, щоб нас потім не звинувачували... У ЗМІ трохи інша історія, монополій не можна допускати. Це має бути ринок", - сказав Тимошенко.

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За його словами, команда Зеленського хоче зробити так, щоб власники телеканалів менше впливали на інформаційну політику, в тому числі через збільшення повноважень регуляторів.

"У нас є багато різних ініціатив з інформаційної політики, які ми плануємо провести через парламент. Це стосується і регуляторів, збільшення їх можливостей. Зрозуміло, що буде заміна членів Національної ради з питань телебачення і радіомовлення, тому що буде нова Верховна Рада і в неї є своя квота", - підкреслив заступник голови ОПУ.

Крім цього, за словами Тимошенка, в планах команди Зеленського - "розкрити всіх бенефіціарів (телеканалів - ред.) - до останнього, а не так, як це зараз влаштовано".