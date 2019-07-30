Аласанія прокоментував заяву радника Зеленського про долю Суспільного

Реформа Суспільного триває відповідно до Стратегії розвитку НСТУ, вона передбачала скорочення штату і майна, однак для цього необхідно внести зміни до чинного законодавства.

Так прокоментував у розмові з кореспондентом Укрінформу голова правління Національної суспільної телерадіокомпанії України Зураб Аласанія заяву заступника глави Офісу Президента України Кирила Тимошенка про те, що команда Володимира Зеленського допоможе Суспільному “позбутися всього, в чому немає потреби”.

“У стратегії (Стратегія розвитку НСТУ — ред.) з самого початку передбачалися скорочення штату і майна. Інша справа, що це передбачалося крок за кроком, що ми і робили всі ці роки. Ми продовжуємо реформувати”, - сказав Аласанія.

Стосовно майна, яким володіє НСТУ, Аласанія зазначив, що для цього необхідно внести зміни в законодавство, і нагадав, що змінами в закон про Суспільне телебачення та радіомовлення України від 2015 року НСТУ не має права відчужувати своє нерухоме майно.

За його словами, якщо парламентарії змінять закон в цій частині, НСТУ отримає можливість оптимізувати своє майно. “Ми не те, що продамо, а просто повернемо державі те, що не потрібно нам. І нехай держава сама як хоче керує цим майном... Мається на увазі і податок на землю, і саме майно в обслуговуванні, яке дуже дороге, комунальні послуги, утримання тієї інфраструктури, яка на 90% зношена. Все це ми поки не можемо робити”, - сказав Аласанія.

Як повідомлялося, заступник глави ОПУ Тимошенко заявив, що Суспільному допоможуть позбутися всього, в чому немає потреби. Мова йде про скорочення штату працівників і продаж майна НСТУ.