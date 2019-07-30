У команді Зеленського кажуть, що допоможуть Суспільному позбутися “зайвого”

Заступник глави Офісу президента каже, що Суспільному допоможуть позбутися всього, в чому немає потреби.

Про це повідомив заступник голови ОП Кирило Тимошенко в інтерв'ю Інтерфакс-Україна.

"Наразі на суспільному мовленні працює 4,5 тис. осіб. Так, раніше їх було, якщо не помиляюся, 7,5-7,8 тисячі, але це все одно забагато. Багато будівель та іншого, в чому немає потреби. Вони не могли домогтися, щоб уряд дозволив їм це продавати. Для цього є майданчик "ProZorro. Продажі", - розповів він.

Тимошенко наголосив, що Офіс президента допоможе й забезпечить Суспільне фінансуванням, і при цьому буде чіткий KPI від Кабміну.

"Ми не хочемо урізати фінансування, ми хочемо дати його, але побачити результат за ці кошти", - наголосив Тимошенко.