У Зеленського готові почекати, поки суспільне ТБ “стане на ноги”

У Зеленського готові почекати, поки суспільне ТБ “стане на ноги”

Укрінформ
Радник Президента, кандидат у народні депутати від партії “Слуга народу” Микита Потураєв заявив, що суспільний мовник має бути належно профінансований, але повинен боротися за свою аудиторію.

Про це Потураєв сказав в ефірі “Українського радіо”.

“Звичайно, що ми стоїмо на тому, що суспільному мовнику бути. Суспільний мовник має бути належним чином профінансований. Але суспільний мовник також має все-таки боротися за аудиторію”, - зазначив Микита Потураєв.

Він зауважив, що рейтинги для суспільного важливі і підкреслив, що “Українське радіо” стало ”номером один” серед розмовних.

“З телебаченням є об’єктивні труднощі. Ми готові почекати, щоб воно стало на ноги. А стане воно на ноги, звичайно, за належного фінансування. Так що будемо все забезпечувати, щоб у нас був потужний суспільний мовник”, - наголосив Микита Потураєв.

Кандидат у депутати вважає, що якби “все склалося раніше”, і в Україні діяв потужний суспільний мовник, то не було б зараз проблеми з трьома каналами, які пов’язують з Віктором Медведчуком.

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Як повідомлялося, Віктор Медведчук де-юре не є власником жодного медіахолдингу. Водночас трьома телеканалами: NewsOne, "112 Україна" і ZIK володіє Тарас Козак, народний депутат VIII скликання Верховної Ради від фракції "Опозиційного боку", якого називають правою рукою Медведчука. На думку медіаекспертів, ці три телеканали фактично перебувають під контролем Медведчука.

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