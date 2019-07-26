У Зеленського вже знають, що робити з "телеканалами Медведчука"

Команда Президента Володимира Зеленського має план перемоги на інформаційному фронті і, зокрема, напрацювала рішення щодо телеканалів, які пов'язують із головою політради партії "Опозиційна платформа – За життя" Віктором Медведчуком.

Про це заявив радник Президента і кандидат у народні депутати від партії “Слуга народу” Микита Потураєв в ефірі “Українського радіо”, повідомляє “Детектор медіа”.

“Якби не було волі Президента, то не було б напрацьовано тактичних і стратегічних кроків (щодо телеканалів, які пов'язують із Медведчуком – ред.). А політична воля є, вона потужна, і я сподіваюся, що перші результати остаточно переконають кожного слухача, що це не просто декларації, а ми маємо план перемоги на інформаційному фронті”, - сказав Потураєв.

На запитання про дії влади у зв’язку із зосередженням в руках оточення Медведчука інформаційних телеканалів, Потураєв сказав: “Ми вже напрацювали рішення на тактичному рівні, які можна найближчим часом прийняти, а також допрацьовуємо рішення стратегічного рівня, бо необхідно не вибірково боротися, а зробити запобіжники – висловлюючись воєнною лексикою "фортифікаційні споруди", щоб назавжди захистити наш інформаційний простір від ворожих вторгнень”.

Зокрема, на його думку, варто досліджувати, звідки беруться гроші на придбання каналів, “чи немає там слідів держави-агресора”.

“Канали є збитковими, щонайменше – на кожен канал щомісяця пів мільйона доларів дотацій, тобто на три канали йде, щонайменше, півтора мільйона доларів щомісяця”, – зауважив радник Президента.

Крім того, Потураєв переконаний, що якщо новій владі не вдасться подолати ці проблеми, то вони “не будуть владою, а може, й взагалі України не буде”. За його словами, “інформаційна отрута небезпечніша за ворожу артилерію; не завжди, але в довгостроковій перспективі – точно так само небезпечна”.

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Як повідомлялося, соратник Медведчука, народний депутат від "Опозиційного блоку" Тарас Козак є власником трьох українських телеканалів: "112 Україна", NewsOne і Zik.

В Офісі Президента 17 липня заявляли, що готують пакети галузевих законопроєктів, зокрема з інформполітики, які планують внести до Верховної Ради нового скликання протягом перших двох місяців із початку її роботи.