Нацраду пустили на NewsOne із перевіркою

Представники телеканалу NewsOne дозволили членам робочої групи Національної ради з питань телебачення і радіомовлення провести перевірку у своїй редакції.

Про це в ексклюзивному коментарі Укрінформу повідомив член Нацради Сергій Костинський.

"Робочу групу Національної ради пустили на NewsOne. Перевірка триває. Результати будуть наступного тижня", - сказав Костинський.

За його словами, про результати позапланової перевірки мовника регулятор планує поінформувати на своєму наступному засіданні, яке має відбутися 1 серпня.

Відповідно до порядку здійснення моніторингу Нацради, виїзні перевірки проводяться за місцезнаходженням мовника, вказаним у ліцензії. Згідно з даними Держреєстру суб’єктів інформаційної діяльності у сфері телебачення і радіомовлення, редакція NewsОne знаходиться на вулиці Польовій, 21, у Києві. Такою є юридична і фактична адреса ліцензіата.

Як повідомляв Укрінформ, 7 липня російський журналіст Дмитро Кисельов анонсував на 12 липня телеміст під назвою "Треба поговорити" за участю українського телеканалу NewsOne і російського "Росія 24".

Однак така ідея викликала обурення в Україні. Згодом NewsOne повідомив про скасування "першого неполітичного телемосту між людьми з України та Росії". Нацрада з питань телебачення і радіомовлення 9 липня призначила перевірку телеканалу NewsОne, на підставі якої буде можливо позиватися про анулювання ліцензії.

15 липня генпродюсера NewsOne Василя Голованова допитали в СБУ в рамках розслідування справи про державну зраду у зв'язку з наміром телеканалу NewsOne провести телеміст з російським телеканалом "Росія 24".

16 липня пресслужба Нацради повідомила, що регулятор проведе позапланову виїзну перевірку телеканалу NewsОne у період із 22 по 23 липня.

Пізніше, 18 липня, заступниця голови Нацради Уляна Фещук заявила про те, що представники телеканалу NewsOne відмовляються отримувати повідомлення про проведення перевірки. Того ж дня на сайті регулятора уточнили дату перевірки - 24-25 липня.