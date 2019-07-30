Троє співробітників Укрінформу постраждали під час нападу - НСЖУ

Внаслідок атаки на Укрінформ молодиків у футболках з написом "Традиція і порядок" постраждали троє співробітників агентства.

Про це заявив у Facebook голова Національної спілки журналістів України Сергій Томіленко.

"Надзвичайна ситуація!!!! Напад на національне агентство "Укрінформ"! Постраждало щонайменше троє співробітників агентства, зокрема Сергій Сай-Боднар, керівник пресзали. Молодики у футболках організації "Традиція Порядок" намагалися зірвати пресконференцію в Укрінформі, побили співробітників агентства, виламали двері до пресцентру, закидали присутніх яйцями та зірвали сам захід", - зазначив Томіленко.

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Він уточнив, посилаючись на заступницю генерального директора Укрінформу Ірину Чередніченко, що прориваючись до приміщення агентства "активісти" штовхали працівників Укрінформу, при цьому постраждало щонайменше троє осіб.

"Найбільше дісталося керівнику пресзали Сергію Івановичу Сай-Боднару, якого молодики душили, відтягуючи від дверей", - розповів Томіленко.

Окрім того, додав він, також побили двох співробітників технічного відділу агентства.

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Як повідомлялося, під час пресконференції в Укрінформі у вівторок, на якій кандидати в депутати по округу №50 зібралися розповісти про ймовірну фальсифікацію на виборах, молодики у футболках з написом "Традиція і порядок" облили водою та закидали яйцями самовисуванця Андрія Аксьонова.

Вони вибили вхідні двері до зали та пошкодили майно агентства. Зокрема, як уточнила заступниця гендиректора Укрінформу Марина Сингаївська, під час нападу молодики вибили двері у приміщенні, зламали вартісну акустичну конференцсистему, вирвали 5 мікрофонів, обірвали жалюзі, забруднили стіни, стільці, центральний банер.

На місце події викликали поліцію. Двох активістів-учасників події поліція забрала до Шевченківського райуправління поліції Києва для встановлення особи. Вирішується питання щодо надання правової кваліфікації даної події.