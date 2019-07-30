НСЖУ засуджує атаку на Укрінформ і закликає покарати нападників

Національна спілка журналістів засуджує атаку на українське національне інформагентство “Укрінформ” та закликає правоохоронців провести ефективне розслідування і забезпечити покарання нападникам.

Про це йдеться на сторінці голови НСЖУ Сергія Томіленка у Facebook.

“Національна спілка журналістів України засуджує брутальну атаку на інформаційне агентство "Укрінформ" та висловлює солідарність із колегами. Закликаємо правоохоронців провести професійне розслідування, встановити нападників і головне - забезпечити вагоме покарання за перешкоджання журналістській діяльності та за побиття співробітників ЗМІ”, - ідеться в повідомленні.

Як наголосив Томіленко, “публіка, яка залякує журналістів, та їхні наймачі мають отримати належний опір від силовиків”.

“Молодики у футболках організації «Традиція Порядок» намагалися зірвати прес-конференцію в Укрінформі, побили співробітників агентства, виламали двері до прес-центру, закидали присутніх яйцями та зірвали сам захід... Але нинішня атака на провідне інформагентство, розташоване у центрі столиці, стала можливою через системну безкарність за атаки на журналістів в Україні”, - вважає Томіленко.

Як повідомляв Укрінформ, у вівторок, в одному із залів пресцентру агентства під час пресконференції, на якій кандидати в депутати по округу №50 зібралися розповісти про ймовірну фальсифікацію на виборах, молодики у футболках з написом "Традиція і порядок" облили водою та закидали яйцями самовисуванця Андрія Аксьонова. Водночас інших учасників пресконференції - кандидата в народні депутати в окрузі № 50 від “Європейської солідарності" Сергія Коршукова та його довірену особу Бориса Овчарова - не чіпали.

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Молодики під час пресконференції увірвалися до приміщення залу, вибивши двері.

На місце події викликали поліцію. Двох активістів-учасників події поліція забрала до Шевченківського райуправління поліції Києва для встановлення особи.