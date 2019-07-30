Молодики закидали яйцями самовисуванця Аксьонова на пресконференції в Укрінформі
Як повідомляє кореспондент Укрінформу, молодики вибили вхідні двері до зали та вбігли із криками "Сепаратист Аксьонов!", "Ганьба".Молодики закидали яйцями самовисуванця Аксьонова на пресконференції в Укрінформі / Фото: Мінченко Геннадій, Юлія Овсяннікова, Бородаєва Інна
Також активісти вимагали від нього відповідь на запитання, чи має він паспорт Російської Федерації. "Третій раз пояснюю за громадянство - я вам показав український паспорт...", - відповідав Аксьонов.
Під час словесної перепалки молодики закидали Аксьонова сирими яйцями та облили водою.
Водночас інших учасників пресконференції - кандидата в народні депутати в окрузі № 50 від "Європейської солідарності" Сергія Коршукова та його довірену особу Бориса Овчарова - молодики не чіпали.
Овчаров закликав їх дати можливість провести пресконференцію. "Хлопці, а про те, чому ми тут зібралися, не хочете послухати?", - звертався до присутніх Овчаров. Проте на його заклики молодики не реагували.
У коментарі Укрінформу Овчаров повідомив, що зібралися на пресконференцію для того, щоб вимагати від ОВК №50 перерахунку голосів на позачергових парламентських виборах, оскільки, за їхніми даними, у кандидата Кошукова, довіреною особою якого він є, "вкрали 500 голосів".
Водночас Овчаров повідомив, що наразі є рішення судів по трьох дільницях округу №50, які зобов’язують ОВК перерахувати голоси.
Наразі, додав він, триває розгляд апеляційних скарг на ці рішення.
"ЦВК дало чітку відповідь: що не буде прийому ніякої інформації від ОВК № 50, поки не буде судових рішень. Це головне. То я спокійний... ЦВК прийняла технічні протоколи, але уточнених немає. І вони їх не приймуть. Я сподіваюся на чесність і порядність людей у ЦВК, що закон в цій країні працює, якщо в нас на Донбасі його нема", - додав Овчаров.
На місце події викликали поліцію. Двох активістів-учасників події поліція забрала до Шевченківського райуправління поліції Києва для встановлення особи.
Як повідомляв Укрінформ, раніше у Покровську на Донеччині сталися сутички біля окружної комісії №50 після того, як спостерігачі зафіксували розбіжності у протоколах. Люди вимагали чесного підрахунку голосів, встановили намети, а також почали зносити шини.
Увечері 23 липня в Донецьку область прибув вертоліт Нацполіціі зі зведеним загоном спецпідрозділу ТОР для забезпечення громадського порядку та безпеки на окружній виборчій дільниці в Покровську.
В окрузі № 50 тривала боротьба за мандат до Верховної Ради між двома діючими мерами - Русланом Требушкіним , міським головою Покровська, та Андрієм Аксьоновим - міським головою Добропілля, обидва були занесені в базу "Миротворця" як "мери-сепаратисти".
За результатами опрацьованих ЦВК 100% протоколів Требушкін отримав 30, 29% голосів виборців, Аксьонов - 29,97%.
Після Требушкіна, якого висунуто партією "Опозиційний блок", і Аксьонова-самовисуванця, на третьому місці кандидат від партії "Слуга народу", уродженка Донецька і київський адвокат Тетяна Романцова, за яку проголосували 21,23% виборців.