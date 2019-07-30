Молодики закидали яйцями самовисуванця Аксьонова на пресконференції в Укрінформі

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, молодики вибили вхідні двері до зали та вбігли із криками "Сепаратист Аксьонов!", "Ганьба".

Також активісти вимагали від нього відповідь на запитання, чи має він паспорт Російської Федерації. "Третій раз пояснюю за громадянство - я вам показав український паспорт...", - відповідав Аксьонов.

Під час словесної перепалки молодики закидали Аксьонова сирими яйцями та облили водою.

Водночас інших учасників пресконференції - кандидата в народні депутати в окрузі № 50 від "Європейської солідарності" Сергія Коршукова та його довірену особу Бориса Овчарова - молодики не чіпали.

Овчаров закликав їх дати можливість провести пресконференцію. "Хлопці, а про те, чому ми тут зібралися, не хочете послухати?", - звертався до присутніх Овчаров. Проте на його заклики молодики не реагували.

У коментарі Укрінформу Овчаров повідомив, що зібралися на пресконференцію для того, щоб вимагати від ОВК №50 перерахунку голосів на позачергових парламентських виборах, оскільки, за їхніми даними, у кандидата Кошукова, довіреною особою якого він є, "вкрали 500 голосів".

Водночас Овчаров повідомив, що наразі є рішення судів по трьох дільницях округу №50, які зобов’язують ОВК перерахувати голоси.

Наразі, додав він, триває розгляд апеляційних скарг на ці рішення.

"ЦВК дало чітку відповідь: що не буде прийому ніякої інформації від ОВК № 50, поки не буде судових рішень. Це головне. То я спокійний... ЦВК прийняла технічні протоколи, але уточнених немає. І вони їх не приймуть. Я сподіваюся на чесність і порядність людей у ЦВК, що закон в цій країні працює, якщо в нас на Донбасі його нема", - додав Овчаров.

На місце події викликали поліцію. Двох активістів-учасників події поліція забрала до Шевченківського райуправління поліції Києва для встановлення особи.

Як повідомляв Укрінформ, раніше у Покровську на Донеччині сталися сутички біля окружної комісії №50 після того, як спостерігачі зафіксували розбіжності у протоколах. Люди вимагали чесного підрахунку голосів, встановили намети, а також почали зносити шини.

Увечері 23 липня в Донецьку область прибув вертоліт Нацполіціі зі зведеним загоном спецпідрозділу ТОР для забезпечення громадського порядку та безпеки на окружній виборчій дільниці в Покровську.

Читайте також: Поліція направила спецпризначенців до ОВК на Донеччині

В окрузі № 50 тривала боротьба за мандат до Верховної Ради між двома діючими мерами - Русланом Требушкіним , міським головою Покровська, та Андрієм Аксьоновим - міським головою Добропілля, обидва були занесені в базу "Миротворця" як "мери-сепаратисти".

За результатами опрацьованих ЦВК 100% протоколів Требушкін отримав 30, 29% голосів виборців, Аксьонов - 29,97%.

Після Требушкіна, якого висунуто партією "Опозиційний блок", і Аксьонова-самовисуванця, на третьому місці кандидат від партії "Слуга народу", уродженка Донецька і київський адвокат Тетяна Романцова, за яку проголосували 21,23% виборців.