Поліція направила спецпризначенців до ОВК на Донеччині

На Донеччину прибув гелікоптер Нацполіції зі зведеним загіном спецпідрозділу ТОР для забезпечення правопорядку під час підрахунку голосів на ОВК №50.

Про це повідомили в поліції Донецької області.

«Сьогодні, 23 липня, у Донецьку область прибув зведений загін спецпідрозділу ТОР. Головне завдання підсилення - забезпечення публічного порядку та безпеки на окружній виборчій дільниці у Покровську», - йдеться у повідомленні.

Зазначено, що після аналізу оперативної обстановки та інформації про події, через які робота окружної виборчої комісії №50 призупинялася, було прийнято рішення про направлення вертольотом Мі-8 додаткових сил поліції.

«Ми не допустимо жодних силових протистоянь та провокацій. Всі дії повинні бути лише в рамках закону»,- наголосив Голова Нацполіції Сергій Князєв.

Також спецпідрозділ ТОР буде залучений для транспортування виборчої документації до центральної виборчої комісії.

Як повідомляв Укрінформ, в Покровську на Донеччині біля ОВК №50 триває протестна акція, люди вимагають чесного підрахунку голосів. Протестувальники встановили намети, а також почали підносити шини. Акція викликана тим, що спостерігачі виявили ознаки порушень виборчого процесу.

У виборчому окрузі №50, який охоплює міста Добропілля, Мирноград, Покровськ і Добропільський район, йде боротьба за мандат до Верховної Ради між двома чинними мерами - Русланом Требушкіним, міським головою Покровська, і Андрієм Аксьоновим - міським головою Добропілля, причому обидва занесені в базу «Миротворця» як сепаратисти.

Як інформує ЦВК за результатами опрацьованих 99,11% протоколів з з ОВК№50, Требушкін отримав 30,52% голосів виборців, а Аксьонов - 29,72%.

Аксьонов до того, як його обрали міським головою Добропілля, обіймав посаду голови селища Новодонецьке, який підпорядкований міськраді Добропілля. Навесні 2014 року, як повідомляє сайт «Миротворець», Аксьонов відкрито займав сторону сепаратистів, допомагав з організацією і проведенням так званого «референдуму».

Требушкін до того, як його обрали міським головою Покровська, був міським головою Мирнограда і також внесений в базу «Миротворця» як сепаратист.

Після Требушкіна, якого висунуто партією «Опозиційний блок» і Аксьонова-самовисуванця, на третьому місці - кандидат від партії «Слуга народу», уродженка Донецька і київський адвокат Тетяна Романцова, за яку проголосували 21,25% виборців.