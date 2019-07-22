Вибори до Ради пройшли майже без порушень свободи слова – ІМІ

Позачергові вибори до Верховної Ради відбулися з дотриманням законних професійних прав журналістів: зафіксовано лише один випадок порушення свободи слова, однак траплялися випадки надання журналістських посвідчень стороннім особам.

Такими є результати моніторингу ГО "Інститут масової інформації" за підсумками дня голосування.

Як зазначається, порушення свободи слова сталося у Полтаві 21 липня, де голова виборчої комісії забороняв фотографу видання "Зміст" Богдану Проскурову вести зйомку на дільниці навіть після того, як той показав посвідчення. Інцидент було вичерпано після роз’яснення голові комісії про порушення законодавства з його боку.

Водночас випадки із псевдожурналістами експерти ІМІ зафіксували у Донецькій, Житомирській, Полтавській та Івано-Франківській областях.

Так, у Покровську (Донецька область) на виборчій дільниці було виявлено осіб з журналістськими посвідченнями, які мали ознаки підробки (роздруковані на принтері), повідомив заступник начальника поліції Донецької області Павло Алєксєєнко на брифінгу в Краматорську.

У Кременчуці Полтавської області на виборчих дільницях були присутні громадяни із журналістськими посвідченнями позаштатних кореспондентів газети "Автограф" та комунальної Кременчуцької міської телерадіокомпанії. Водночас вони представлялися спостерігачами.

У Мар’їнці (Донецька область) на окрузі № 59 помічені люди, що представлялися працівниками ЗМІ, але не мали посвідчень.

У місті Коростень Житомирської області ОВО № 64 на дільницях затримали чотирьох осіб з посвідченнями журналістів ТОВ "Телерадіокомпанія Житомирські новини". У поліції заявили, що посвідчення були фальшиві.

У Донецьку область не пустили автобуси з молодиками спортивної зовнішності, які представлялися журналістами та їхали на екскурсію в область, повідомив заступник начальника ГУНП в Дніпропетровській області Володимир Богоніс.

В Івано-Франківську міський голова Руслан Марцінків та його перший заступник Микола Вітенко перебували на виборчі дільниці № 260898, аргументуючи своє перебування там наявністю журналістського посвідчення від місцевого ЗМІ.

Крім того, у Херсоні виборець, який зареєструвався на дільниці як журналіст медіа "Правовий контроль України", намагався винести бюлетень з дільниці. Поліція попередньо кваліфікувала правопорушення – ч.1 ст. 158-1 Кримінального кодексу України (Незаконне використання виборчого бюлетеня, бюлетеня для голосування на референдумі, голосування виборцем, учасником референдуму більше ніж один раз). Видання "Правовий контроль України" заявило, що чоловік, який намагався винести бюлетень, є позаштатним кореспондентом газети, водночас зняло з себе відповідальність "за особисті неправомірні дії громадян, які стали спецкореспондентами нашої редакції на громадських засадах".

На гарячу лінію ІМІ протягом 21 липня, дня голосування на виборах народних депутатів України, журналісти зверталися щодо питань, пов’язаних з діяльністю засобів масової інформації в день виборів.

Зокрема, журналісти запитували щодо особливостей фото- та відеозйомки на дільницях, чи зобов’язані офіційні спостерігачі представлятись журналістам і надавати їм свої коментарі, та чи може журналіст зайти в приміщення виборчої дільниці після закінчення голосування о 20:00.

Крім того, багато телефонних дзвінків на гарячу лінію ІМІ було від осіб, які отримали тимчасові журналістські посвідчення і прийшли на виборчі дільниці в якості спостерігачів, а не для виконання журналістських обов’язків.

Як повідомлялося, під час першого туру виборів Президента України 31 березня експерти ІМІ зафіксували загалом шість випадків порушення прав журналістів.

Другий тур виборів Президента України 21 квітня 2019 року відбувся з дотриманням законних професійних прав журналістів – зафіксовано лише один випадок порушення свободи слова.

На виборах Президента України 2014 року було зафіксовано сім випадків.