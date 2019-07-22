НСЖУ заявляє, що “тітушки” на виборах маскувалися під журналістів

НСЖУ закликає поліцію розслідувати випадки, коли штаби кандидатів у мажоритарних округах намагалися поширити на своїх представників права, які виборче законодавство надає працівникам ЗМІ.

Про це Укрінформу повідомили у понеділок у пресслужбі НСЖУ.

«На позачергових парламентських виборах Національна спілка журналістів України зафіксувала випадки надання журналістських посвідчень стороннім особам, переважно спостерігачам від кандидатів. У НСЖУ засуджують практику зловживання журналістським статусом та закликають Національну поліцію за кожним зафіксованим випадком провести розслідування», - йдеться у повідомленні.

Як зазначив голова НСЖУ Сергій Томіленко, політики намагаються легалізувати перебування на виборчих дільницях або додаткових спостерігачів, або «тітушок». «Але ці посвідчення «тимчасових кореспондентів» виготовляють реальні редактори зареєстрованих ЗМІ. Цим вони і дискредитують нашу професію, і сприяють можливим виборчим порушенням», - наголосив він.

За інформацією НСЖУ, у регіонах зафіксовано кілька подібних випадків.

Так, громадяни із тимчасовими журналістськими посвідченнями позаштатних кореспондентів газети «Автограф» та комунальної Кременчуцької міської телерадіокомпанії були присутні на виборчих дільницях Кременчука. Вони називалися «працівниками преси», але не могли відповісти на запитання, які теми раніше висвітлювали на телебаченні чи в газетах.

У Золотоноші Черкаської області особи у камуфляжі відвідували виборчі дільниці та демонстрували посвідчення позаштатних кореспондентів місцевої газети «Златокрай».

У Донецьку область не впустили автобуси із псевдожурналістами, які їхали туди на «екскурсію» в день виборів до Верховної Ради України. Про це повідомив під час брифінгу заступник начальника ГУНП в Дніпропетровській області Володимир Богоніс.

Міський голова Івано-Франківська Роман Марцінків та його перший заступник Микола Вітенко, за повідомленням спостерігачів мережі ОПОРА, відвідували дільничі виборчі комісії, аргументуючи свою можливість перебувати на дільницях наявністю журналістських посвідчень.

У місті Коростень Житомирської області на дільницях затримали чотирьох осіб з посвідченнями журналістів ТОВ «Телерадіокомпанія Житомирські новини» та партійної газети «Солідарність». У поліції ще перевіряють законність посвідчень. Але начальник головного управління Нацполіції в Житомирській області В'ячеслав Печененко поінформував, що «попередньою перевіркою було встановлено, що вони (особи - ред.) жодного відношення до будь-якого засобу масової інформації не мають. І посвідчення були фальшиві – у двох вони були з однаковими серійними номерами. Тому ми впевнено стверджуємо, що це ніякі не журналісти, це шахраї».

Вже після закінчення голосування до приміщення окружної виборчої комісії №30 у місті Кам’янське Дніпропетровської області прибула група з 20 молодиків, у кожного з яких були посвідчення журналістів газети «Событие сегодня». Як уточнила Олена Тимченко, пресофіцер Кам’янського відділу поліції, безпосередньо на засідання окружкому пропустили лише двох молодиків. Згодом уся група пішла з приміщення.