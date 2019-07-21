У Мар’їнку на дільницю приїхала організована група фейкових журналістів
Укрінформ
На Донеччині в окрузі №59 з центром у Мар'їнці помічені люди, що представляються працівниками ЗМІ, але не мають посвідчень.
Про це повідомили в Громадянській мережі ОПОРА.
«У 59 окрузі з центром у Мар'їнці помічені люди, що представляються працівниками ЗМІ, але не мають посвідчень», - йдеться у повідомленні.
Зазначено, що ці люди намагалися отримати інформацію від окружної виборчої комісії щодо явки, але після того, як члени ОВК попросили показати посвідчення, вони відмовилися це робити, через що ОВК викликали поліцію.
Місцеві кажуть про те, що це, ймовірно, приїхала організована група, констатували в ОПОРІ.
В Україні 21 липня проходять позачергові вибори до Верховної Ради.
В Донецькій області створено 12 окружних виборчих комісій та 1132 виборчі дільниці. Поліцейські забезпечують цілодобову охорону об’єктів.