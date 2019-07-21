У Мар’їнку на дільницю приїхала організована група фейкових журналістів

На Донеччині в окрузі №59 з центром у Мар'їнці помічені люди, що представляються працівниками ЗМІ, але не мають посвідчень.

Про це повідомили в Громадянській мережі ОПОРА.

«У 59 окрузі з центром у Мар'їнці помічені люди, що представляються працівниками ЗМІ, але не мають посвідчень», - йдеться у повідомленні.

Зазначено, що ці люди намагалися отримати інформацію від окружної виборчої комісії щодо явки, але після того, як члени ОВК попросили показати посвідчення, вони відмовилися це робити, через що ОВК викликали поліцію.

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Місцеві кажуть про те, що це, ймовірно, приїхала організована група, констатували в ОПОРІ.

В Україні 21 липня проходять позачергові вибори до Верховної Ради.

В Донецькій області створено 12 окружних виборчих комісій та 1132 виборчі дільниці. Поліцейські забезпечують цілодобову охорону об’єктів.