НСЖУ заявляє про псевдожурналістів на виборчих дільницях у Кременчуці
Відповідну інформацію Національній спілці журналістів України надав головний редактор "Кременчуцької газети" та секретар Кременчуцької первинної організації НСЖУ Олег Булашев, повідомляє пресслужба НСЖУ.
Як зазначається у повідомленні, під час висвітлення перебігу голосування у місті журналісти "Кременчуцької газети" виявили на виборчих дільницях громадян, які представляються спостерігачами, але цей їхній статус заперечують у виборчкомах. Насправді ці "спостерігачі" реєструються на виборчих дільницях саме як працівники ЗМІ і пред’являють посвідчення газети "Автограф" або комунальної телерадіокомпанії. Посвідчення є тимчасовими – їхня дія закінчується 23 липня.
"Вони представляються "працівниками преси", але не можуть відповісти на запитання, які теми раніше висвітлювали на телебаченні чи в газетах. До цього таких "журналістів" не бачили жодного разу на жодній події в місті!" - наголосив Булашев.
Пресслужба НСЖУ спробувала взяти коментар у керівництва Кременчуцької міської телерадіокомпанії. Проте директор КП "КМТРК" Сергій Перепелятник кинув слухавку, відказавши, що "не готовий зараз спілкуватися".
У НСЖУ засуджують практику надання стороннім особам посвідчень журналістів і закликають політичні штаби і редакції ЗМІ не зловживати правом перебування журналістів на виборчих дільницях.
"Справжніх журналістів закликаємо в день виборів фотографувати на дільницях журнали реєстрації працівників ЗМІ та оприлюднювати в соціальних мережах, передавати в НСЖУ факти присутності псевдокореспондентів", – звертається до колег найбільша журналістська організація України.
Крім того, що зловживання правами працівників ЗМІ на доступ до виборчих дільниць дискредитує роботу справжніх журналістів, в НСЖУ наголошують, що видача посвідчень стороннім особам може розцінюватися як злочин, за який передбачена кримінальна відповідальність.