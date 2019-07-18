НСЖУ закликає не роздавати журналістські посвідчення стороннім на вибори

НСЖУ закликає керівників ЗМІ бойкотувати пропозиції політичних штабів щодо видачі редакційних посвідчень стороннім особам.

Про це йдеться у повідомленні НСЖУ.

У спілці попередили, що зловживання правами працівників ЗМІ на доступ до виборчих дільниць може розцінюватися як злочин, за який передбачена кримінальна відповідальність.

«У разі вчинення кримінального злочину, якщо буде доведено факт, що саме за допомогою журналістського посвідчення з’явилась можливість його вчинення, то особа, яка видала таке посвідчення, може бути визнана співучасником злочину за ч.5 ст.27 Кримінального кодексу України. Вважатиметься, що редактор полегшив досягнення злочинного результату, бо навмисно видав журналістське посвідчення сторонній особі, чим забезпечив можливість доступу на місце скоєння злочину. Відповідальність за злочини проти виборчих прав, вчинені за попередньою змовою групою осіб, передбачена Кримінальним кодексом - статті 157-158 ККУ. Покарання передбачає від 3 до 10 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади на певний час», - йдеться у юридичному висновку, підготовленому на прохання НСЖУ.

У Спілці журналістів наголошують, що законодавство дозволяє працівникам ЗМІ перебувати на виборчих дільницях і під час голосування, і під час підрахунку голосів. “Але це право передбачене для оперативного громадського контролю над чесністю виборчого процесу, для інформування широкої аудиторії ЗМІ. А надання стороннім особам посвідчень журналістів призводить до конфліктів на дільницях, до ускладнення доступу інформації для реальних працівників ЗМІ”, - підкреслюється в повідомленні.

НСЖУ закликає журналістів та громадських спостерігачів звертати особливу увагу на журнали реєстрації присутніх на дільницях й інформувати в соцмережах про факти присутності псевдокореспондентів.

“Напередодні дня голосування ми застерігаємо колег від масової видачі журналістських посвідчень стороннім особам. Намагання штабів, політтехнологів отримати пільговий журналістський допуск для своїх спостерігачів або «тітушок» на виборчі дільниці загрожує редакторам ЗМІ і втратою репутації, і втратою волі”, - наголосив голова НСЖУ Сергій Томіленко.

Як повідомлялося, в Україні 21 липня відбудуться позачергові парламентські вибори.