НСЖУ протестує через засилля “чорного піару” перед виборами

У НСЖУ проти використання журналістів у політичній виборчій кампанії.

Про це йдеться у заяві Національної спілки журналістів, яку опублікував у Facebook її голова Сергій Томіленко.

"Національна спілка журналістів України звертає увагу на неприпустимо велику кількість випадків використання «чорного піару» і брудних виборчих технологій у ЗМІ. Деякі загальнонаціональні медіа стали інструментами відвертих політичних маніпуляцій. Виборці, які очікують від журналістів неупередженого аналізу та об’єктивності, наражаються на викривлену картину дійсності, фейки та відверту чи приховану пропаганду", - йдеться у заяві.

Зазначається також, що в окремих регіонах – зокрема, в Полтавській, Донецькій, Дніпропетровській та інших областях, - політичне протистояння перетворилося на конфлікти між окремими редакціями і між журналістами, які фактично виступають як агітатори кандидатів із різних таборів.

Спілка журналістів підтримує ініціативи журналістських спільнот, які відмовляються від розміщення негативної неперевіреної інформації про кандидатів чи політичні сили. "Ми засуджуємо практику використання журналістів у ролі політичних агітаторів, пропагандистів чи «кілерів». Переконані, що найбільшою цінністю для медіа є довіра аудиторії, а неетична поведінка окремих колег підриває довіру до журналістів у цілому", - додали в НСЖУ і нагадали, що згідно з п. 4.2 Статуту НСЖУ, члени НСЖУ мають «дотримуватися вимог законів України, Статуту НСЖУ і Кодексу професійної журналістської етики». За порушення цих вимог журналіст може бути виключений із лав спілки і не може розраховувати на захист організації.

У НСЖУ закликали журналістів дотримуватися в своїй роботі професійних стандартів та усвідомлювати репутаційні ризики в разі їх порушення.