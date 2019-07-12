НСЖУ протестує через засилля “чорного піару” перед виборами

НСЖУ протестує через засилля “чорного піару” перед виборами

Укрінформ
У НСЖУ проти використання журналістів у політичній виборчій кампанії.

Про це йдеться у заяві Національної спілки журналістів, яку опублікував у Facebook її голова Сергій Томіленко.

"Національна спілка журналістів України звертає увагу на неприпустимо велику кількість випадків використання «чорного піару» і брудних виборчих технологій у ЗМІ. Деякі загальнонаціональні медіа стали інструментами відвертих політичних маніпуляцій. Виборці, які очікують від журналістів неупередженого аналізу та об’єктивності, наражаються на викривлену картину дійсності, фейки та відверту чи приховану пропаганду", - йдеться у заяві.

Зазначається також, що в окремих регіонах – зокрема, в Полтавській, Донецькій, Дніпропетровській та інших областях, - політичне протистояння перетворилося на конфлікти між окремими редакціями і між журналістами, які фактично виступають як агітатори кандидатів із різних таборів.

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Спілка журналістів підтримує ініціативи журналістських спільнот, які відмовляються від розміщення негативної неперевіреної інформації про кандидатів чи політичні сили. "Ми засуджуємо практику використання журналістів у ролі політичних агітаторів, пропагандистів чи «кілерів». Переконані, що найбільшою цінністю для медіа є довіра аудиторії, а неетична поведінка окремих колег підриває довіру до журналістів у цілому", - додали в НСЖУ і нагадали, що згідно з п. 4.2 Статуту НСЖУ, члени НСЖУ мають «дотримуватися вимог законів України, Статуту НСЖУ і Кодексу професійної журналістської етики». За порушення цих вимог журналіст може бути виключений із лав спілки і не може розраховувати на захист організації.

У НСЖУ закликали журналістів дотримуватися в своїй роботі професійних стандартів та усвідомлювати репутаційні ризики в разі їх порушення.

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