Укрінформ закриває пресзалу після нападу. Збитки встановлюються

Інформагентство Укрінформ закриває свою першу пресзалу після нападу молодиків у футболках з написом "Традиція і порядок" та пошкодження ними обладнання.

Про це повідомила заступниця гендиректора Укрінформу Марина Сингаївська.

"Після нападу Укрінформ закриває першу пресзалу. Сума завданих збитків встановлюється", - сказала вона.

За словами Сингаївської, під час нападу молодики вибили двері у приміщенні, зламали вартісну акустичну конференцсистему, вирвали 5 мікрофонів, обірвали жалюзі, забруднили стіни, стільці, центральний банер.

Пресзала не працюватиме до відновлення пошкодженого обладнання і проведення ремонту, уточнила заступниця гендиректора.

Водночас Сингаївська зазначила, що найгірше в цьому нападі те, що постраждали троє співробітників Укрінформу, яких побили нападники. Їм викликали "швидку допомогу", також буде проведено судово-медичну експертизу ушкоджень. При цьому один із постраждалих співробітників - учасник бойових дій на Донбасі, додала вона.

Як повідомлялося, у вівторок, 30 липня, в Укрінформі молодики у футболках організації "Традиція і порядок" зірвали пресконференцію, присвячену ймовірним фальсифікаціям в окрузі №50 у Покровську на Донеччині.

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Зокрема, вони під час пресконференції вибили вхідні двері до зали Укрінформу та вбігли із криками "Сепаратист Аксьонов!", "Ганьба", після чого облили водою і закидали яйцями кандидата у депутати Андрія Аксьонова.

На місце події викликали поліцію. Двох учасників нападу правоохоронці забрали до Шевченківського райуправління поліції Києва для встановлення особи.

Самовисуванець Андрій Аксьонов балотувався до Верховної Ради в окрузі №50 і зайняв, за попередніми даними, друге місце, поступившись кандидату від "Опоблоку" Руслану Требушкіну. При цьому і Требушкін, який є міським головою Покровська, і Аксьонов, який є мером Добропілля, були занесені в базу "Миротворця" як "мери-сепаратисти".