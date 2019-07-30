Нацрада готує новий проєкт із поширення телесигналу на ОРДЛО

Нацрада з питань телебачення і радіомовлення готує новий проєкт з поширення цифрового телевізійного ефірного сигналу на тимчасово окуповані території України.

Про це повідомив член Національної ради Сергій Костинський на пресконференції в Укрінформі.

“Головна технологія, яка повністю забезпечує мовлення на окупованій території, - це супутникове мовлення, яке дозволяє дивитися все українське телебачення. Більше як 100 українських телеканалів є на супутниках Astra і Amos. Вони покривають сигналом повністю і Крим, і Донецьку та Луганську області. Всі вони доступні, всі у відкритому доступі. Але ми повинні використовувати всі можливі технології для того, щоб забезпечити наших громадян доступом до українського телебачення і радіо. Тож зараз протидія зосереджена на технології ефірного мовлення. І ми боремося за ефірне мовлення, і вони, оскільки у людей є звичка дивитися через антену”, - сказав Костинський.

Він додав, що ефірне мовлення дозволяє, як мінімум, донести альтернативну точку зору, як максимум - правдиву інформацію про те, що відбувається в Донецькій і Луганській областях, в Криму і взагалі в Україні.

“Ми готуємо новий проєкт, який забезпечить проникнення цифрового телевізійного ефірного сигналу не тільки на підконтрольну частину на лінії розмежування, а й на непідконтрольну. Цілком заглушити весь цей сигнал фізично неможливо, тому ми охопимо повністю всю лінію розмежування і частково на глибину до 40 кілометрів вглиб тимчасово окупованих територій. На їхню протидію ми реагуємо тим, що прораховуємо додаткові частоти, запускаємо мовлення нових радіостанцій, нових телеканалів, створюємо нові мультиплекси. Наразі це єдина можливість забезпечувати мовлення”, - підкреслив член Національної ради.

Водночас Костинський зазначив, що повністю покрити мовленням всю територію буде можливо тільки тоді, коли ми всю її повернемо. Тому що ефірне мовлення — це локальне мовлення, коли сигнал розповсюджується на 40-50 кілометрів.