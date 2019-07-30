Нацрада замовила вже понад 150 FM-частот для прикордонних регіонів

Нацрада з питань телебачення і радіомовлення протягом першого етапу розвитку телерадіомовлення на прикордонних територіях замовила 154 FM-частоти для прикордонних районів.

Про це повідомив член Нацради Сергій Костинський на пресконференції "Завершення першого етапу розвитку телерадіомовлення на прикордонних територіях України" у вівторок в Укрінформі.

“Ми визначили 15 прикордонних областей, для яких маємо масштабно замовити і привести туди радіостанції, провайдерів. Визначили прикордонні райони - їх 86 - де будемо працювати і навіть населені пункти, де має бути встановлено обладнання мовників... Таких населених пунктів 133 вздовж усього державного кордону... Разом із концерном РРТ, разом з Українським державним центром радіочастот було зроблено великий обсяг робіт і заповнення заяв за формою Р2 і, відповідно, ми замовили на сьогоднішній день 154 FM-частоти”, - сказав Костинський.

Він уточнив, що ця кількість стосується лише прикордонних районів України.

Так, для прикордоння Вінницької області Нацрада замовила 3 частоти, для Волинської області — 8, для Житомирської — 3, Закарпатської — 22, Запорізької — 7, Івано-Франківської — 2, Луганської — 12 частот, для Львівської області — 15 частот, Миколаївської — 2, для Одеської — 23, Рівненської — 4, Сумської — 14, Харківської — 7, Чернівецької — 23, Чернігівської — 9 частот.

“За об’єктивними обставинами, оскільки не все залежить від УДЦР, залежить багато від наших військових, від міжнародної координації і позиції наших сусідів, ми, звичайно, отримуємо не всі частоти, які замовили, але більшість отримуємо і це дозволить нам побудувати повноцінний пояс інформаційної безпеки”, - зауважив Костинський.

За словами члена Нацради, на сьогодні вже отримано 27 FM-частот у 12 областях України саме для потреб розвитку українського радіомовлення у прикордонних районах. У Львівській області вже є частоти для 6 населених пунктів, Закарпатській — 4, Волинській — 3, Рівненській — 3, по 2 в Чернігівській, Одеській, Запорізькій і по 1 частоті вже є для потреб прикордоння в Житомирській, Івано-Франківській, Чернівецькій, Харківській і Миколаївській областях. Також Нацрада отримала для прикордонних районів Луганської області 4 частоти, які невдовзі будуть видані за спрощеною процедурою.

Розвивати пояс інформаційної безпеки у Національній раді планують за рахунок Суспільного мовлення, Українського радіо і радіо “Промінь”, контент яких, за словами Костинського, відповідає високим журналістським стандартам і які є реформованими.

"Наступний стейкхолдер, який ми розглядаємо у якості партнера — це Армія FM, а також це місцеве мовлення, яке ми розвиваємо за допомогою форматних конкурсів, і ці конкурси передбачають, що місцеві мовники, місцеві радіостанції мають право ретранслювати лише Українське радіо, радіо "Промінь", радіо "Культура" і радіо "Армія FM", - зазначив Костинський.

Він також розповів, що за 5 років Нацрада замовила більше тисячі FM-частот для потреб українського радіомовлення і держава в особі Національної ради стала визначати пріоритетні території, місця, де мають бути встановлені передавачі. Також почали проводитися конкурси на цих територіях і видаватися дозволи на тимчасове мовлення за спрощеною процедурою в Донецькій, Луганській і Херсонській областях.

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"Весь цей час ми були зосереджені саме на розвитку мовлення на сході, на півдні — там, де є агресія з боку Російської Федерації і в 2018 році ми разом з Міністерством інформаційної політики в рамках роботи відповідної міжвідомчої комісії в наш фокус віднесли і все прикордоння, тому що на цей момент вже мали весь необхідний досвід роботи", - сказав Костинський.