У Нацраді заявляють, що прикордонним регіонам не вистачає українського радіо і ТБ

Національна рада з питань телебачення і радіомовлення констатує низький рівень охоплення українськими радіостанціями і телебаченням прикордонних територій.

Про це повідомив член Наради Максим Онопрієнко на пресконференції "Завершення першого етапу розвитку телерадіомовлення на прикордонних територіях України" у вівторок в Укрінформі.

“Аналіз охоплення вітчизняними радіостанціями прикордонних територій показав достатньо низький рівень охоплення. Подекуди взагалі відсутність українського радіомовлення на зазначених територіях. І це, безперечно, небезпечний сигнал, оскільки це все негативно впливає на стан нашої інформаційної безпеки”, - зазначив Онопрієнко.

Так, середнє медіанне значення концентрації радіочастот у 86 прикордонних районах дорівнює 27%. Найнижчий показник у Миколаївській області - практично 0%. У прикордонних районах Івано-Франківської та Вінницької областей - 11%, на прикордонні Чернігівщини - 12%, Житомирської області - 13%, Рівненської і Львівської областей - по 20%, Запорізької - 22%.

Онопрієнко відзначив, що інші 8 прикордонних областей мають дещо вищі показники концентрації FM-частот. У Луганській області - 32%, Волинській і Чернівецькій - 31%, Одеській - 36, Сумській - 46%, Харківській - 48%, Херсонській - 59%, Закарпатській - 78%.

“Попри достатньо високі абсолютні показники ситуація в окремих районах деяких прикордонних областей не є рівнозначною. Тому ми говоримо про те, що прикордонне радіомовлення в Україні потребує комплексного стимулювання розвитку”, - підкреслив Онопрієнко.

Як свідчать дані дослідження, що є в розпорядженні Укрінформу, Білокуракинський район Луганської області, Сновський, Семенівський, Ріпкинський, Городнянський райони Чернігівської області, Золочівський, Дергачавський, Дворічанський райони Харківської області, Середино-Будський, Путивльський, Краснопільський, Великописарівський райони Сумської області зовсім не охоплені українським радіо.

Також, за словами Онопрієнка, аудит Нацради показав недостатню кількість кабельних мереж у прикордонних районах, що також негативно впливає на стан інформаційної безпеки.

“Середнє медіанне значення концентрації кабельних мереж дорівнює 29%. Тобто, знову ж таки, це третина від загальної кількості мереж, які працюють в прикордонних областях. Найнижчий показних концентрації - у Рівненській та Івано-Франківській областях - 0%. Складною є ситуація в північних прикордонних районах Луганської області - 7%, а також у прикордонних районах Миколаївської - 10%, і Житомирської - 11%”, - поінформував член Нацради.

Також нижча середнього значення концентрація кабельних мереж у прикордонних районах Вінницької області - 22% і Чернігівської - 26%. Краща ситуація у 8 прикордорнних областях: Львівській - 29%, Запорізькій і Харківській - 30%, Херсонській - 31%, Сумській - 37%, Волинській - 50%, Закарпатській - 56%, Одеській - 65%.

Як відзначають у Нацраді, ситуацію з українським телерадіомовлення на прикордонних територіях погіршує домінування російських телеканалів на супутникових ретрансляторах. Так, за даними дослідження, українське супутникове телебачення представлене здебільшого на 4 супутникових ретрансляторах, а російське - на 14. Таким чином, і кількість програм держави-агресора вдвічі більша - 248 проти 126.

Також серед причин низького охоплення, за словами Онопрієнка, - комерційна непривабливість мовлення на прикордонних територіях.

Як пояснив Онопрієнко, основою дослідження став показник концентрації FM-радіомовлення та кабельних мереж у 86 прикордонних районах 15 прикордонних областей України. Виняток був зроблений для Донецької області, оскільки комісія при Міністерстві інформаційної політики опікується всією територією Донецької області в рамках окремого напрямку роботи.