Нацрада дозамовила частоти для покриття українським мовленням прикордонних регіонів

Нацрада з питань телебачення і радіомовлення замовила в Українського державного центру радіочастот розроблення висновків щодо можливості та умов користування радіочастотним ресурсом України для потреб телерадіомовлення у 17 населених пунктах.

Відповідне рішення регулятор ухвалив на засіданні у четвер, 18 липня, повідомляє кореспондент Укрінформу.

Так, Нацрада замовила прорахунок частот на аналогове звукове мовлення у п'ять населених пунктах Закарпатської області, на цифрове мовлення у семи населених пунктах Тернопільської та трьох - у Дніпропетровській області, на цифрове наземне звукове мовлення у місті Одесі, а також щодо збільшення потужності радіоелектронних засобів у Лебедині Сумської області.

Зі свого боку член Нацради Сергій Костинський пояснив, що цим рішенням регулятор завершує замовлення радіочастотного ресурсу у 188-ми населених пунктах, які знаходяться вздовж прикордоння України.

"Ми закриваємо перший етап розбудови українського радіомовлення вздовж усього українського державного прикордоння і, вже отримавши висновки на ці частоти, зможемо побудувати повноцінний пояс інформаційного захисту України. На прикордонні ж дефіцит українських радіостанцій і телеканалів. Таким чином, ми закриваємо питання забезпечення для наших громадян доступу до українського мовлення", - прокоментував посадовець.

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Водночас він уточнив, що Нацрада також замовляє й цифрову частоту в Одесі. "Єдина технологія, яка дозволить мовити в ефірі в самій Одесі, - це цифрове мовлення", - підкреслив Костинський.