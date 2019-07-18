Нацрада видала чотирьом мовникам тимчасові дозволи в зоні ООС

Національна рада з питань телебачення і радіомовлення видала "Українськомовну радіо", телеканалам "Прямий", СТБ і ICTV дозволи на тимчасове мовлення на територіях з особливим режимом мовлення.

Відповідне рішення регулятор ухвалив на засідання у четвер, 18 липня, повідомляє кореспондент Укрінформу.

Так, радіостанція "Українське радіо" (ПАТ "НСТУ") мовитиме у місті Гірнику Донецької області на частоті 90,7 МГц, телеканал "Прямий" — у селищі Чаплинці Херсонської області (з використанням 50 ТВК), СТБ — у Гірнику (57 ТВК), Скадовську, Чаплинці та Чонгарі Генічеського району Херсонської області (51 ТВК), а ICTV — у Гірнику (57 ТВК) і в Чаплинці (50 ТВК).

Строк дії дозволу на тимчасове мовлення становить один рік із дати ухвалення рішення.

Станом на 1 червня Нацрада видала відповідні дозволи 43-м радіостанціям у Донецькій області, 37-ми — в Луганській і 15-м — у Херсонській.