NewsOne відмовляється отримувати повідомлення про перевірку - Нацрада

Представники телеканалу NewsOne відмовляються отримувати повідомлення від Нацради про проведення позапланової перевірки, що має відбутися протягом 22-23 липня.

Про це заявила заступниця голови Нацради Уляна Фещук під час засідання регулятора у четвер, 18 липня, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"На позачерговому засіданні була призначена позапланова перевірка телеканалу NewsOne. І відбувається те, що колись відбувалося на телеканалі 112: телерадіокомпанія не отримує повідомлення про отримання перевірки, листи на пошті вона не отримує. Ми намагалися кур'єрською доставкою вручити безпосередньо телерадіокомпанії повідомлення про проведення перевірки - також відмовляються отримувати ці запрошення. Ми зробили публікацію на сайті. Будемо намагатися ще раз доставити це повідомлення", - зазначила Фещук.

Як повідомляв Укрінформ, раніше російський журналіст Дмитро Кисельов анонсував телеміст під назвою "Треба поговорити" 12 липня за участю українського телеканалу NewsOne і російського "Росія 24".

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Однак така ідея викликала обурення в Україні. Згодом NewsOne повідомив про скасування "першого неполітичного телемосту між людьми з України та Росії". Та попри це 9 липня Нацрада з питань телебачення і радіомовлення призначила перевірку телеканалу NewsОne, на підставі якої буде можливо позиватися про анулювання ліцензії.

15 липня генпродюсера NewsOne Василя Голованова допитали в СБУ в рамках розслідування справи про державну зраду у зв'язку з наміром телеканалу NewsOne провести телеміст з російським телеканалом "Росія 24".

16 липня пресслужба Нацради повідомила, що регулятор проведе позапланову виїзну перевірку телеканалу NewsОne у період із 22 по 23 липня.