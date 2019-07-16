Нацрада просить NewsOne підготувати документи для перевірки

Національна рада з питань телебачення і радіомовлення 22-23 липня проведе позапланову виїзну перевірку телеканалу NewsОne.

У зв'язку з цим Нацрада просить ліцензіата забезпечити умови для її проведення, повідомляє пресслужба регулятора.

“Національна рада повідомляє ТОВ “Новини 24 години” (NewsOne), що відповідно до рішення Національної ради від 09.07.2019 № 689 у період із 22.07.2019 по 23.07.2019 буде проведено позапланову виїзну перевірку товариства з обмеженою відповідальністю “Новини 24 години”... Просимо забезпечити умови для проведення перевірки й завчасно підготувати документи та їхні копії, необхідні для долучення до матеріалів перевірки”, - йдеться у повідомленні.

При цьому в Нацраді звернули увагу на те, що відповідно до порядку здійснення моніторингу, виїзні перевірки проводяться за місцезнаходженням ліцензіата, вказаним у ліцензії. Згідно з даними Держреєстру суб’єктів інформаційної діяльності у сфері телебачення і радіомовлення, редакція NewsОne знаходиться по вулиці Польовій, 21 у місті Києві. Такою є юридична і фактична адреса мовника.

Як повідомляв Укрінформ, раніше російський журналіст Дмитро Кисельов анонсував телеміст під назвою "Треба поговорити" 12 липня за участю українського телеканалу NewsOne і російського "Росія 24".

Однак така ідея викликала обурення в Україні. Згодом NewsOne повідомив про скасування "першого неполітичного телемосту між людьми з України та Росії". Та попри це 9 липня Нацрада з питань телебачення і радіомовлення призначила перевірку телеканалу NewsОne, на підставі якої буде можливо позиватися про анулювання ліцензії.

15 липня генпродюсера NewsOne Василя Голованова допитали в СБУ в рамках розслідування справи про державну зраду у зв'язку з наміром телеканалу NewsOne провести телеміст з російським телеканалом "Росія 24".