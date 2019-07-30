НАЗК затвердило результати перевірок декларацій семи депутатов

Національне агентство з питань запобігання корупції затвердило результати перевірок семи декларацій, поданих народними депутатами.

Про це повідомляє пресслужба НАЗК.

"На засіданні 26 липня Національне агентство з питань запобігання корупції ухвалило рішення про проведення повних перевірок 14 декларацій, а також про результати повної перевірки 47 декларацій", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, перевірки 42-х із цих декларацій були розпочаті за результатами відбору системою ЛАК. Перевірка двох декларацій була розпочата за повідомленням від громадської організації та викривача, а ще трьох – на підставі ст. 50 Закону України "Про запобігання корупції".

Так, Національне агентство прийняло рішення про результати повних перевірок декларацій, поданих народними депутатами: Ольгою Бєльковою, Юрієм Бойком, Марією Іоновою, Наталією Кацер-Бучковською, Ігорем Кононенком, Павлом Пинзеником та Сергієм Фаєрмарком.

У НАЗК нагадали, що повна перевірка декларації полягає у з’ясуванні достовірності задекларованих відомостей, точності оцінки задекларованих активів, перевірці на наявність конфлікту інтересів і "може здійснюватися у період здійснення суб’єктом декларування діяльності, пов’язаної з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування, а також упродовж трьох років після припинення такої діяльності".