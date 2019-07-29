НАЗК виявило мільйонні “дірки” у деклараціях Кононенка і Філатова

Національне агентство з питань запобігання корупції виявило в декларації народного депутата Ігоря Кононенка недостовірні відомості на суму понад 7,6 млн грн.

Про це повідомляє пресслужба НАЗК.

"Ігор Кононенко, подаючи декларацію за 2015 рік (виправлену), зазначив недостовірні відомості щодо кількості та номінальної вартості акцій 3 акціонерних товариств, зареєстрованих на території України, та 2 іноземних компаній, які належали йому на праві власності, та не задекларував отриманий дохід члена сім’ї (невістки). Так, загальна сума недостовірних відомостей у декларації народного депутата за 2015 рік становить майже 7,6 млн грн", - йдеться у повідомленні.

Крім того, НАЗК встановило недостовірні відомості у деклараціях Дніпровського міського голови Бориса Філатова, колишнього заступника міністра енергетики та вугільної промисловості Ігоря Діденка, судді Вишгородського районного суду Київської області Людмили Толкачової, першого заступника голови Бориспільської райдержадміністрації Київської області Руслана Садовського та голови Заставнівської районної ради Чернівецької області Сергія Капіцького.

"За результатами перевірки декларацій Бориса Філатова за 2016 та 2017 роки було встановлено, що Дніпровський міський голова не відобразив інформацію про земельну ділянку, мотоцикл та судно, які належать йому на праві власності, та земельну ділянку, яка належить йому на праві оренди, а також будинок, який належить дружині. Крім того, зазначив недостовірні відомості про джерело та розмір власного доходу та доходу дружини", - повідомили в Національному агентстві.

Так, загальна сума недостовірних відомостей у деклараціях за 2016 та 2017 роки становить понад 485 тис. грн та 519 тис. грн відповідно.

Як зазначили у НАЗК, Ігор Діденко, подаючи декларацію за 2015 рік, не зазначив відомості про власний дохід у вигляді суми поворотної фінансової допомоги та дивідендів. Так, загальна сума недостовірних відомостей у декларації за 2015 рік становить майже 4 млн грн.

"За результатами перевірки декларації Людмили Толкачової за 2017 рік будо встановлено, що суддя не відобразила відомості стосовно наявності житлових будинків, які належать дочці та зятю, а також зазначила недостовірні відомості про розмір отриманих ними доходів та власних фінансових зобов’язань, які виникли внаслідок неповернення коштів, отриманих як позика від третьої особи", - відмітили у Національному агентстві.

Так, загальна сума недостовірних відомостей у декларації судді за 2017 рік становить понад 790 тис. грн.

Про виявлені правопорушення Національне агентство повідомило НАБУ, направивши обґрунтовані висновки.

Також НАЗК повідомило в Національну поліцію про декларування недостовірної інформації Русланом Садовським та Сергієм Капіцьким.

"Руслан Садовський у декларації за 2017 рік зазначив недостовірні відомості щодо низки земельних ділянок, які належать дружині, та не відобразив відомості про її корпоративні права. Загальна сума недостовірних відомостей у декларації становить понад 1,6 млн грн", - зазначили в агентстві.

За результатами перевірки декларацій Сергія Капіцького за 2016 та 2017 роки було встановлено, що голова райоhttps://meduza.io/https://meduza.io/нної ради зазначив недостовірні відомості про вартість майна, яке належить дружині на праві власності, не відобразив відомості стосовно наявності у нього та його дружини низки земельних ділянок, напівпричіп, який перебуває у нього на праві власності, дохід, отриманий дружиною від підприємницької діяльності та дохід у вигляді поворотної фінансової допомоги від низки підприємств, а також корпоративні права дружини.

Загальна сума недостовірних відомостей у деклараціях за 2016 та 2017 роки становить понад 5,9 млн грн та 2,6 млн грн відповідно.