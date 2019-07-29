НАЗК стверджує, що реєстр корупціонерів працює у штатному режим

Єдиний державний реєстр осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення, працює в штатному режимі.

Про це повідомляє НАЗК у Facebook.

"НАЗК інформує, що станом на 29 липня 2019 року Єдиний державний реєстр осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення, працює в штатному режимі, а його публічна частина доступна за посиланням", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що НАЗК в рамках проведення спецперевірки щодо осіб, які претендують на зайняття посад, які передбачають зайняття відповідального або особливо відповідального становища, а також посад з підвищеним корупційним ризиком у спосіб та у межах чинного законодавства здійснює таку перевірку щодо наявності у реєстрі відомостей про кандидата.

У Нацагентстві також наголосили, що у реєстрі передбачена функція самостійного безоплатного отримання фізичними та юридичними особами - учасниками публічних закупівель інформаційної довідки про наявність/відсутність відомостей про них у реєстрі, чим виключено корупційну складову. Від початку роботи реєстру самостійно сформовані та отримані фізичними/юридичними особами 43 тис. 713 таких довідок.

Водночас, НАЗК надало 580 витягів з реєстру за зверненням фізичних осіб.

"За період ведення реєстру у рамках проведення спеціальної перевірки, передбаченої статтями 56 та 57 Закону України "Про запобігання корупції", НАЗК здійснило перевірку відомостей стосовно 3724 осіб, які претендують на зайняття посад, пов’язаних з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування", - додали у НАЗК.

Наголошується, що від початку роботи цього реєстру опрацьовано 6210 електронних копій судових рішень, на підставі яких внесено відомості стосовно 2262 осіб, які судом визнані винними та притягнуті до кримінальної або адмінвідповідальності за вчинення корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень; і щодо 217 осіб, яких притягнуто до дисциплінарної відповідальності за вчинення пов’язаних з корупцію правопорушень.

У НАЗК нагадали, що реєстр розпочав свою роботу 4 лютого 2019 року, у зв’язку з чим Мін'юст та Головні теруправління юстиції в областях та у Києві припинили ведення Єдиного держреєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення.

Більш детально з особливостями роботи реєстру можна ознайомитися на офіційному сайті НАЗК у рубриці "Запобігання та виявлення корупції", розділ "Єдиний державний реєстр осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення".

Раніше платформа для роботи з відкритими даними Opendatabot поінформувала про те, що Міністерство юстиції припинило публікувати реєстр корупціонерів у форматі відкритих даних.

У свою чергу у Міністерстві юстиції заявили, що реєстр осіб, які вчинили корупційні правопорушення, з лютого ведеться і наповнюється НАЗК.

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