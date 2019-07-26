НАБУ показало, що “накопало” на суддів Окружного адмінсуду

Національне антикорупційне бюро оприлюднило записи розмов імовірно суддів Окружного адміністративного суду Києва, яких підозрюють у вчиненні корупційних правопорушень.

Відповідні матеріали оприлюднені на сайті НАБУ.

Слідство вважає, що голова та деякі судді ОАСК організували винесення завідомо неправосудних судових рішень та втрутились у діяльність судових органів з метою створення штучних перешкод у роботі Вищої кваліфікаційної комісії суддів України.

За даними НАБУ, мета цих дій — уникнення обов’язкового кваліфікаційного оцінювання, встановленого законом для служителів Феміди.

В оприлюднених НАБУ аудіозаписах фігурують люди з голосами, схожими на голоси голови Окружного адмінсуду столиці Павла Вовка, його заступника Євгена Аблова, а також “суддя Огурцов”, “суддя Санін”, “суддя Арсірій”, “адвокат Кротюк”, “суддя Погрібніченко” та деякі інші особи.

У розмовах, зокрема, вони нібито обговорюють, як провести зміни складу ВККС, щоб забезпечити можливість уникнення кваліфікаційного оцінювання.

Крім того, у НАБУ проінформували, що під час досудового розслідування зафіксовано випадки організації можливого впливу на “суддів КСУ щодо рішень про незаконне збагачення та люстрацію”, “продавлення” необхідних законопроектів у ВРУ”, “прийняття рішень суддями Апеляційного суду”, “розслідування ДБР” через керівництво цього органу”, а також зафіксовано розмови керівництва окружного адмінсуду Києва про нібито “служіння колишній владі і зміну політичного курсу”, інформацію про “вплив чиновника часів Януковича на зміну в керівництві органів судової влади і призначення контрольованих осіб”.

Як повідомляв Укрінформ, 26 липня 2019 року детективи НАБУ спільно зі слідчими Управління спеціальних розслідувань ГПУ здійснили обшуки у приміщеннях Окружного адмінсуду Києва та Суворовського райсуду Одеси в межах розслідування можливого вчинення кримінальних правопорушень головою та окремими суддями ОАСК.

Слідство вважає, що голова та деякі судді ОАСК організували винесення завідомо неправосудних судових рішень та втрутились у діяльність судових органів з метою створення штучних перешкод у роботі Вищої кваліфікаційної комісії суддів України (далі — ВККС). Мета цих дій — уникнення обов’язкового кваліфікаційного оцінювання.

Свій план, за версією слідства, вони реалізували у кілька етапів.

Штучно ініційовано позови про відсутність повноважень у деяких членів ВККС та заборону їм виконувати свої повноваження та організовано винесення відповідних судових рішень.

Забезпечено зміну двох членів ВККС за втручання голови ОАСК на наперед визначених «лояльних» переможців конкурсу за квотою Уповноваженого Верховної Ради та Державної судової адміністрації.

Заборонено вісьмом членам ВККС здійснювати кваліфікаційне оцінювання суддів на підставі винесення завідомо неправосудного рішення Суворовським райсудом Одеси, в організації винесення якого брали активну участь окремі службові особи ОАСК.

З урахуванням доказів УСР ГПУ скерувало для підписання заступнику генпрокурора проекти повідомлень про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ст. 351-2 («Перешкоджання діяльності Вищої ради правосуддя, Вищої кваліфікаційної комісії суддів України»), ст. 375 («Постановлення суддею (суддями) завідомо неправосудного вироку, рішення, ухвали або постанови»), ст. 376 («Втручання в діяльність судових органів») Кримінального кодексу України.