Голова Окружного суду давав завдання “створити проблеми” членам ВККС - Генпрокуратура

Керівник Управління спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури Сергій Горбатюк заявляє про системне втручання керівництва Окружного адмінсуду у розгляд справ інших судів.

Про це він сказав на брифінгу в Укрінформі.

“Окружний адмінсуд приймає велику кількість рішень, пов'язаних із вищими органами держвлади, посадовими особами і багатьма сферами державного чи суспільного значення. Наразі встановлено, що фактично відбувається системне втручання в розгляд справ судами зі сторони, в першу чергу, керівництва цього суду, але не тільки в розгляд справ, а й у діяльність інших органів державної влади. У тому числі Конституційного суду, міністерств, судів, що, за нашою оцінкою, фактично становить загрозу нацбезпеці”, - сказав Горбатюк.

Він уточнив, що поза судовим процесом у ручному режимі судами ухвалюються рішення, тому є намір ще до завершення розслідування оприлюднити інформацію “яку ми вважаємо суспільно значимою, щоб усі знали, як усе відбувається і що так тривати не може”.

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Горбатюк пояснив, що спільно з НАБУ проведені слідчі дії для документування, вони допомогли підготувати відповідний відеосюжет про суддів ОАСК.

На пресконференції був продемонстрований сюжет, як голова ОАСК Павло Вовк дає завдання створити проблеми членам Вищої кваліфікаційної комісії суддів.