ГПУ підготувало чотири підозри керівництву і суддям Окружного адмінсуду

Управління спецрозслідувань Генпрокуратури підготувало чотири повідомлення про підозру керівництву і суддям Окружного адмінсуду Києва.

Про це повідомив під час пресконференції в Укрінформі керівник цього управління Сергій Горбатюк.

"Ми підготували повідомлення про підозру керівництву Окружного адмінсуду і чотирьом суддям за фактом втручання у діяльність членів Вищої кваліфікаційної комісії суддів", - сказав він.

Горбатюк додав, що проєкти підозр направлені на підпис керівництву Генпрокуратури.

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Як повідомляв Укрінформ, у НАБУ в п’ятницю, 26 липня, поінформували про проведення обшуків в Окружному адмінсуді Києва в межах розслідування можливого вчинення кримінальних правопорушень головою та окремими суддями ОАСК.